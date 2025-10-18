Memoriał Arkadiusza Gołasia jest organizowany od 2006 roku w celu uczczenia pamięci tragicznie zmarłego siatkarza reprezentacji Polski. Od 2018 roku impreza odbywa się w Zalasewie.

Na sobotnie popołudnie zaplanowane zostały półfinały. W jednym z nich mierzyli się siatkarze PGE GiEK Skry Bełchatów i Aluronu CMC Warty Zawiercie, a w drugim ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Berlin Recycling Volleys.

Zwycięzcy półfinałów zawalczą o końcowy triumf, a przegrani zagrają o trzecie miejsce.

Memoriał Arkadiusza Gołasia. Wyniki i skróty meczów

PGE GiEK Skra Bełchatów - Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (21:25, 19:25, 25:19, 25:23, 9:15)

Berlin Recycling Volleys – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

mecz o 3. miejsce (niedziela, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 3, Polsat Box Go)

FINAŁ (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Box Go).