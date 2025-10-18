Niespodzianka była o krok. Beniaminek postraszył Chemika!

Krystian NatońskiSiatkówka

W sobotnim meczu 2. kolejki Tauron Ligi ekipa Lotto Chemika Police wygrała na wyjeździe z EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:1 i wciąż pozostaje niepokonana u progu sezonu. Beniaminek musi na razie zadowolić się pierwszym wygranym setem w tegorocznych rozgrywkach.

Niespodzianka była o krok. Beniaminek postraszył Chemika!
fot.
Chemik wygrał w Nowym Dworze Mazowieckim 3:1

Chemik przystąpił do tego spotkania po wygranej u siebie z Sokołem Mogilno 3:2. Z kolei beniaminek z Nowego Dworu Mazowieckiego uległ we Wrocławiu z #Volley 0:3.

 

Pierwszy set miał różne oblicza. Najpierw zaczął się znakomicie dla gospodyń, które objęły prowadzenie 4:0. Przyjezdne szybko jednak odrobiły straty, a za chwilę same wypracowały sobie kilkupunktową przewagę. Na tablicy świetlnej widniał wynik 16:11 dla Chemika. Tym razem to drużyna z Polic dała się dogonić, co oznaczało emocjonującą końcówkę. Potrzebna była gra na przewagi, w której LOS miał nawet dwie piłki setowe. Nie potrafił tego wykorzystać. Skończyło się na zwycięstwie Chemika 30:28.

 

Druga partia miała wyrównany początek, a następnie nasiliła się dominacja nowodworzanek, o czym świadczy prowadzenie 12:7. Wydawało się, że tym razem beniaminek pójdzie za ciosem, ale nic z tego. Chemik błyskawicznie doprowadził do remisu, natomiast w końcówce odskoczył na kilka "oczek". W efekcie utytułowany klub z Polic wygrał 25:21.

 

ZOBACZ TAKŻE: Joanna Kaczor-Bednarska na gali 25-lecia Polsatu Sport. "Czuję, że jestem w domu"

 

Do trzech razy sztuka? Tak mogli pomyśleć fani z Nowego Dworu, gdy ich ekipa w połowie trzeciej odsłony prowadziła aż 16:8. Tym razem udało się wyciągnąć wnioski. Miejscowe były lepsze w każdym aspekcie siatkarskiego rzemiosła i zasłużenie triumfowały 25:17. To sprawiło, że LOS doczekał się pierwszego wygranego seta w Tauron Lidze.

 

Zwycięstwo w trzecim secie rozbudziło nadzieje beniaminka, że można pokusić się o coś więcej i doprowadzenie do tie-breaka. Podrażniony Chemik zaczął jednak od mocnego uderzenia, obejmując prowadzenie 6:2. To nie stłamsiło ambitnych gospodyń, które mozolnie doganiały rywalki aż w końcu, ku radości swoich fanów, doprowadziły do remisu 15:15. Od tamtej pory byliśmy świadkami ostrej wymiany. Przy stanie 23:22 dla policzanek, przyjezdne wygrały ważną kontrę, co okazało się kluczowe dla losów tej partii. Chemik wygrał 25:23 i całe spotkanie 3:1.

 

EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Lotto Chemik Police 1:3 (28:30, 21:25, 25:17, 23:25)

 

Zobacz także

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CHEMIK POLICELOS NOWY DWÓR MAZOWIECKISIATKÓWKATAURON LIGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Damian Wojtaszek: Jan Firlej był głodny siatkówki po powrocie do klubu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 