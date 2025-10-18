Niespodzianka była o krok. Beniaminek postraszył Chemika!

Chemik przystąpił do tego spotkania po wygranej u siebie z Sokołem Mogilno 3:2. Z kolei beniaminek z Nowego Dworu Mazowieckiego uległ we Wrocławiu z #Volley 0:3.

Pierwszy set miał różne oblicza. Najpierw zaczął się znakomicie dla gospodyń, które objęły prowadzenie 4:0. Przyjezdne szybko jednak odrobiły straty, a za chwilę same wypracowały sobie kilkupunktową przewagę. Na tablicy świetlnej widniał wynik 16:11 dla Chemika. Tym razem to drużyna z Polic dała się dogonić, co oznaczało emocjonującą końcówkę. Potrzebna była gra na przewagi, w której LOS miał nawet dwie piłki setowe. Nie potrafił tego wykorzystać. Skończyło się na zwycięstwie Chemika 30:28.

Druga partia miała wyrównany początek, a następnie nasiliła się dominacja nowodworzanek, o czym świadczy prowadzenie 12:7. Wydawało się, że tym razem beniaminek pójdzie za ciosem, ale nic z tego. Chemik błyskawicznie doprowadził do remisu, natomiast w końcówce odskoczył na kilka "oczek". W efekcie utytułowany klub z Polic wygrał 25:21.

Do trzech razy sztuka? Tak mogli pomyśleć fani z Nowego Dworu, gdy ich ekipa w połowie trzeciej odsłony prowadziła aż 16:8. Tym razem udało się wyciągnąć wnioski. Miejscowe były lepsze w każdym aspekcie siatkarskiego rzemiosła i zasłużenie triumfowały 25:17. To sprawiło, że LOS doczekał się pierwszego wygranego seta w Tauron Lidze.

Zwycięstwo w trzecim secie rozbudziło nadzieje beniaminka, że można pokusić się o coś więcej i doprowadzenie do tie-breaka. Podrażniony Chemik zaczął jednak od mocnego uderzenia, obejmując prowadzenie 6:2. To nie stłamsiło ambitnych gospodyń, które mozolnie doganiały rywalki aż w końcu, ku radości swoich fanów, doprowadziły do remisu 15:15. Od tamtej pory byliśmy świadkami ostrej wymiany. Przy stanie 23:22 dla policzanek, przyjezdne wygrały ważną kontrę, co okazało się kluczowe dla losów tej partii. Chemik wygrał 25:23 i całe spotkanie 3:1.

EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Lotto Chemik Police 1:3 (28:30, 21:25, 25:17, 23:25)

