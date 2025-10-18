Niespodzianka w Paryżu. PSG zatrzymane

Broniący tytułu piłkarze Paris Saint Germain zremisowali u siebie ze Strasbourgiem 3:3 na otwarcie 8. kolejki francuskiej Ligue 1. Zachowali pierwsze miejsce w tabeli, ale w sobotę mogą je stracić na rzecz drużyn z Marsylii i Lyonu.

fot. PAP
Mecz na Parc des Princes rozpoczął się zgodnie z oczekiwaniami - od bramki dla faworytów, którą w 6. minucie zdobył Bradley Barcola. Jednak goście odpowiedzieli trafieniami Argentyńczyka Joaquina Panichellego (26.) i Belga Diego Moreiry (41.). A gdy na początku drugiej połowy Panichelli ponownie umieścił piłkę w siatce, zanosiło się na sensację i zmianę na szczycie tabeli.

 

Zwycięzcom ostatniej edycji Ligi Mistrzów udało się tylko doprowadzić do remisu. W 58. min Portugalczyk Goncalo Ramos wykorzystał rzut karny. Wynik ustalił w 79. min 19-letni Senny Mayulu.

 

W tabeli PSG ma punkt przewagi nad Strasbourgiem oraz dwa nad Olympique Marsylia i Olympique Lyon. W sobotę marsylczycy będą podejmować Le Havre, natomiast zespół z Lyonu zagra w Nicei.

 

Strasbourg spisuje się znakomicie w tym sezonie. Zespół angielskiego trenera Liama Roseniora rozegra kolejny mecz 23 października na Stade de la Meinau w Lidze Konferencji z Jagiellonią Białystok.

KN, PAP
