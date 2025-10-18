Novak Djoković - Taylor Fritz na żywo. Tenis w Arabii Saudyjskiej. Relacja live i wynik online

Six Kings Slam to pokazowy turniej, w którym udział biorą najlepsi tenisiści świata, zaproszeni przez organizatorów. Impreza odbywa się w Rijadzie.

W meczu o trzecie miejsce mierzą się Novak Djoković i Taylor Fritz. Ich dotychczasowa sytuacja wygląda nieco inaczej. Serb bowiem przystąpił do zawodów od etapu półfinału, gdzie musiał uznać wyższość Włocha Jannika Sinnera.

Amerykanin z kolei ma już za sobą w Arabii Saudyjskiej dwa pojedynki. W pierwszym z nich w zaledwie 59 minut pokonał Niemca Alexandra Zvereva, natomiast później uległ Hiszpanowi Carlosowi Alcarazowi.

Zmagania w Rijadzie to tylko pokazówka, jednak do zgarnięcia są niebotyczne nagrody pieniężne. Zwycięzca zawodów zainkasuje aż sześć milionów dolarów.

