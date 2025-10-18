Nowy lider Serie A! Reprezentanci Polski zagrali w hicie kolejki

Już w szóstej minucie gola dla Interu strzelił Francuz Ange-Yoan Bonny, któremu asystował Nicolo Barella. Jak się okazało, to było jedyne trafienie w tym pojedynku.

Ziółkowski pojawił się na boisku na początku drugiej połowy, gdy zmienił Iworyjczyka Evana Ndickę. Był to trzeci występ 20-letniego obrońcy w barwach Romy. Natomiast Zieliński w 82. min zmienił Barellę. Środkowy pomocnik w tym sezonie rozegrał sześć meczów dla Interu, ale w żadnym z nich nie wystąpił w pierwszym składzie.

Dotychczasowy lider - Napoli - przegrał na wyjeździe z Torino 0:1 po golu Giovanniego Simeone, syna trenera Atletico Madryt Diego Simeone. Argentyńczyk nie okazywał jednak radości, gdyż w 2023 roku zdobył mistrzostwo Włoch jako zawodnik klubu z Neapolu. Obecnie jest wypożyczony do Torino z obowiązkiem wykupu pod koniec sezonu.

Holender Noa Lang w doliczonym czasie zdobył wyrównującą bramkę, lecz po analizie VAR została anulowana ze względu na spalonego. Szalona radość trenera Napoli Antonio Conte okazała się przedwczesna.

Wcześniej w jego zespole kontuzjowani byli Belg Romelu Lukaku, Słowak Stanislav Lobotka i Amir Rrahmani z Kosowa. Dołączyli do nich Szkot Scott McTominay - zdobywca nagrody MVP w poprzednim sezonie Serie A oraz Duńczyk Rasmus Hojlund, którzy nie wystąpili w sobotnim meczu.

Walka o mistrzostwo Włoch w tym sezonie jest bardzo wyrównana. Po siedmiu kolejkach Serie A trzy drużyny mają po 15 pkt. Prowadzi Inter, przed Napoli i Romą.

Pierwsze spotkanie w sezonie zremisował beniaminek z Sassuolo - 0:0 na boisku Lecce. Wśród gości, którzy z 10 pkt zajmują ósmą lokatę, od początku do końca grał Sebastian Walukiewicz. W ekipie miejscowych zabrakło leczącego kontuzję Filipa Marchwińskiego.

W niedzielę zagrają inne drużyny z czołówki: AC Milan, Juventus Turyn, Atalanta Bergamo i Bologna, w której występuje bramkarz reprezentacji Polski Łukasz Skorupski, a także Udinese, w którym grają Jakub Piotrowski i Adam Buksa.

