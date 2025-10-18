Paweł Wójcik o 25-leciu Polsatu Sport. "Ćwierć wieku przygody życia"

Polsat Sport obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. Z tej okazji w miniony piątek 17 października w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala, aby uczcić jubileusz stacji. Była to znakomita szansa, aby podsumować ćwierć wieku działalności sportowej redakcji Polsatu.

Jednym z tych, który z Polsatem Sport jest związany od samego początku istnienia jest Paweł Wójcik - dziennikarz, komentator, konferansjer, a obecnie szef działu programowego redakcji.

- Uświadomiłem sobie, że to jest ćwierć wieku. Ćwierć wieku przygody życia, spotkań z niesamowitymi ludźmi, pracy w najlepszym towarzystwie, pracy z najlepszą materią i pracy, która wpłynęła na historię polskiego sportu. Kiedy Polsat Sport zaczynał swoją przygodę, niewiele osób dawało temu projektowi szansę na przeżycie. Tymczasem myśmy nie tylko przeżyli, ale spotęgowaliśmy i rozmnożyliśmy się. Musicie państwo pamiętać, że my byliśmy akuszerami przemiany polskiego sportu, bo zastając te "bananowe ligi" w kraju, który dopiero co odzyskał wolność, uczestniczyliśmy w kreowaniu nowej twarzy polskiego sportu, wielkiej przemianie z tego starego, komunistycznego systemu na sport nowoczesny. Byliśmy tego świadkami i współtworzyliśmy to i to jest największa wartość, której nam nikt nigdy nie zabierze - podkreślił Wójcik.

Rozmowa z Pawłem Wójcikiem w załączonym materiale wideo.

