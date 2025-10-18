Jagiellonia plasuje się obecnie na drugiej pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasy, tracąc do Górnika Zabrze zaledwie jeden punkt. Podopieczni Adriana Siemieńca, od wysokiej porażki z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza 0:4 na inaugurację sezonu, pozostają niepokonani zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i europejskich.





Beniaminek z Gdyni zajmuje 13. lokatę w ligowej tabeli. Zawodnicy Dawida Szwargi mają duże problemy z grą na wyjazdach - w sześciu meczach w roli gościa zdobyli zaledwie jeden punkt. Arka, z siedmioma strzelonymi golami, jest również najsłabszą ofensywą ligi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

