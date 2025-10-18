PKO PB Ekstraklasa: Korona Kielce - Górnik Zabrze. Relacja live i wynik na żywo
Korona Kielce - Górnik Zabrze to spotkanie w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.
Kielczanie w ostatnim czasie prezentują fantastyczną dyspozycję przed własną publicznością - wygrali cztery ostatnie spotkania, nie tracąc przy tym żadnej bramki. Podopieczni Jacka Zielińskiego pokonywali odpowiednio: Radomiak Radom, Motor Lublin, Pogoń Szczecin i Lechię Gdańsk. W ostatniej kolejce Korona przegrała jednak na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 1:3 - była to jej pierwsza porażka od lipcowej konfrontacji z Legią Warszawa.
Górnik Zabrze to z kolei lider PKO BP Ekstraklasy. Zabrzanie w ostatniej kolejce w imponującym stylu pokonali Legię Warszawa, triumfując na własnym boisku 3:1. Drużyna trenera Michala Gasparika punktuje regularnie, zarówno u siebie, jak i na wyjazdach, a mniej straconych bramek od Górnika (9) ma jedynie Wisła Płock (7).
