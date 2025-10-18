Play-off celem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. "Spróbujemy namieszać"

Nowymi zawodnikami ZAKSY Kędzierzyn-Koźle zostali m.in. amerykański rozgrywający Quinn Isaacson, który ostatnio grał w Częstochowie, włoski mistrz świata o polskich korzeniach Kamil Rychlicki, który będzie podstawowym atakującym, oraz reprezentanci Polski - środkowy Szymon Jakubiszak i libero Mateusz Czunkiewicz.





Poza tym barwy tego klubu będą reprezentować: Bartosz Fijałek (libero), Wojciech Kraj (środowy), Marcin Krawiecki (rozgrywający), Konrad Stajer (środkowy) i Bartosz Zych (przyjmujący).

Natomiast z klubu odeszły największe gwiazdy: Marcin Janusz, Bartosz Kurek oraz długo już związani z Kędzierzynem Amerykanie Erik Shoji i David Smith. Miniony sezon PlusLigi siatkarze ZAKSY zakończyli na piątym miejscu.

– Tak naprawdę na co nas stać, to przekonamy się w trakcie nowego sezonu. Na pewno będziemy chcieli znaleźć się w fazie play-off. Potem spróbujemy namieszać i zrobić jak najlepszy wynik – powiedział Rafał Szymura.

Został on kapitanem drużyny po tym, jak odszedł Bartosz Kurek.

– Opaska kapitana nie zmieniła mnie. Staram się być takim samym człowiekiem – zaznaczył.

Zespół z województwa opolskiego pojedynki kontrolne rozpoczął od dwóch spotkań z reprezentacją Algierii. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 3:2, a drugi 2:2, gdyż umówiono się na rozegranie czterech setów. Trzeci sparing, w Katowicach, rozpoczął się nietypowo, gdyż ponad 80 minut później niż pierwotnie planowano, ale ekstraklasowicz wygrał 3:1.

Kędzierzynianie potem dwa razy towarzysko zmierzyli się z ekipą Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - najpierw wygrali 3:1, a później przegrali w identycznym stosunku.

Na początku października drużyna, którą nadal prowadzi słynny Włoch Andrea Giani, wzięła udział w turnieju o Puchar Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego - w półfinale pokonała Berlin Recycling Volleyball 3:2, zaś w finale miejscowy Cuprum Stilon 3:1.

Potem zagrała w Memoriale im. Janusza Sikorskiego, który rozegrano w Częstochowie, gdzie przegrała z włoskim zespołem Rana Verona Volley 1:3 i Asseco Resovią Rzeszów 0:3.

W swojej hali w środę rozegrała mecz o Puchar Prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabiny Nowosielskiej, w którym przegrała z Cuprum Stilonem 1:3. Jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w PlusLidze ZAKSA weźmie udział w Memoriale Arkadiusza Gołasia.

Pierwszy mecz w ekstraklasie w nadchodzącym sezonie ZAKSA rozegra 25 października - na wyjeździe zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin.

Na początku września w wieku 83 lat zmarł założyciel i wieloletni prezes ZAKSY, Kazimierz Pietrzyk. W związku z tym zmieniła się nazwa obiektu, w którym gra drużyna na: Hala Widowiskowo-Sportowa „Azoty” im. Kazimierza Pietrzyka.

Oficjalnym sponsorem ZAKSY będzie Orlen.

– Współpraca z tak renomowaną firmą to dla nas strategiczny krok, który pozwoli na dalszy rozwój klubu i umacnianie jego pozycji na arenie krajowej oraz międzynarodowej – zaznaczyła prezes klubu Jadwiga Cichoń, cytowana w klubowych mediach.

Skład drużyny ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na sezon 2025/26:

