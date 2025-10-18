Polacy walczą o igrzyska. "Kwalifikacje są skomplikowane"

Po pierwszym przystanku cyklu World Tour w short tracku, który odbył się w Montrealu, reprezentacja Polski pozostała w Kanadzie, by wziąć udział w drugich zawodach w największym mieście prowincji Quebec. Punkty uzyskane w rankingu z całego cyklu wyłonią kadrę na igrzyska w Mediolanie.

- Jesteśmy w trakcie kwalifikacji. Biało-Czerwoni mają za sobą pierwszy start w Montrealu. Aktualnie trwa drugi start z czterech. To jest bardzo ciężki sezon, jeśli chodzi o kwalifikacje, bo zawodnicy nie mają tego spokoju, nie mogą myśleć o igrzyskach, tylko muszą myśleć, aby trafić z formą na czas kwalifikacji. Przypomnijmy, że z tych czterech World Tourów trzy najlepsze biorą się do ogólnego rankingu i wtedy będziemy wiedzieli, ile mamy miejsc dla kraju - powiedziała Aida Bella, medalistka mistrzostw Europy i komentatorka Polsatu Sport w "Magazynie Olimpijskim".





Biało-Czerwoni walczą o jak największą liczbę miejsc indywidualnych oraz dla sztafet na najważniejszej imprezie czterolecia. A mogą je wywalczyć jedynie w cyklu World Tour, który składa się z czterech imprez. Po zawodach w Montrealu, w najbliższy weekend łyżwiarze ponownie pojadą w Kanadzie, w listopadzie w Gdańsku i holenderskim Dordrechcie. Z kolei zmagania olimpijskie odbędą się w Mediolanie.

- Mamy tę przewagę, że jesteśmy w Europie i znamy ten tor w Mediolanie, ponieważ w zeszłym roku odbył się tam jeden z World Tourów. To był taki test-event, na którym zawodnicy mogli sobie przetestować jak ten obiekt wygląda, wystartować na tym lodzie. Lód był podobno bardzo dobry, byli zadowoleni i teraz trzeba to po prostu przełożyć. Jest to dosyć trudny, bo zawodnicy muszą teraz koncentrować się na tym, żeby wypaść dobrze, a te kwalifikacje są skomplikowane. Najpewniej dla nas byłoby, gdyby wszystkie sztafety się zakwalifikowały. Wtedy mamy pewność, że zawodnicy wystartują na poszczególnych dystansach indywidualnie. A jeżeli nie, to zawsze w pierwszej kolejności brany jest ranking po tych pierwszych biegach sztafetowych. Zawodnicy mogą być nawet dalej w rankingu, ale będą mieć kwalifikacje w sztafecie, "spychają" naszych zawodników na dalsze miejsca. Najpewniej być indywidualnie w TOP24, bo wtedy mamy pewność, że wystartujemy na danym dystansie indywidualnie - przyznała Bella.

