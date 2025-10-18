Polka z kolejnym występem! Tym razem siódme miejsce

Gabriela Topolska była druga w finale B i zajęła siódme miejsce na dystansie 1000 m w zawodach World Tour w short tracku, które odbywają się w Montrealu. Pozostałym Polakom nie udało się dotrzeć choćby do półfinałów sobotnich konkurencji indywidualnych.

fot. Materiały prasowe
Gabriela Topolska

Topolska w finale B przez długi czas jechała na prowadzeniu, ale na ostatnich metrach skutecznie zaatakowała ją Belgijka Hanne Desmet. W finale A zwycięstwo odniosła reprezentantka gospodarzy Courtney Sarault, która była też najlepsza na tym dystansie w poprzedniej rundzie World Tour - na tym samym obiekcie przed tygodniem. Kamila Sellier i Nikola Mazur odpadły w repasażach.

 

Później Topolska, Sellier, Mazur oraz Natalia Maliszewska zajęły po zaciętej walce trzecią lokatę w półfinale sztafety na 3000 m. Pozwoliło im to wystartować jedynie w finale B, w którym Polki uplasowały się również na trzeciej pozycji, czyli siódmej ogólnie. Zwyciężyły Kanadyjki.

 

W rywalizacji mężczyzn na 500 m Łukasz Kuczyński odpadł w ćwierćfinale, a Michał Niewiński i Felix Pigeon - w repesażach. Zwyciężył po raz drugi z rzędu reprezentant gospodarzy William Dandjinou.

 

W sobotę dokończono też - od półfinałów - rywalizację na 1500 m, już bez udziału biało-czerwonych. Niewiński, Pigeon i Neithan Thomas zostali wyeliminowani we wcześniejszej fazie, a w finale A triumfował również Dandjinou.

 

W niedzielę odbędzie się rywalizacja na 500 i 1500 kobiet, 1000 m mężczyzn oraz finały sztafety mężczyzn 5000 m i sztafety mieszanej. W tej ostatniej wśród czterech najlepszych drużyn znalazła się też reprezentacja Polski, natomiast w męskiej Diane Sellier, Niewiński, Pigeon i Thomas wystąpią w finale B.

 

Zawody w Montrealu to druga runda cyklu World Tour. Pierwsza odbyła się w ubiegłym tygodniu w tym samym miejscu. W listopadzie karuzela przeniesie się do Gdańska, a potem zamelduje się w holenderskim Dordrechcie.

 

Najlepsze wyniki z trzech z tych czterech imprez posłużą do stworzenia rankingów, które z kolei przełożą się na kwalifikacje do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.

