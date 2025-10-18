Prezes Ekstraklasy gościem Polsat Sport Talk. Gdzie oglądać?

Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym Polsat Sport Talk będzie prezes Ekstraklasy S.A. i wiceprezes PZPN, Marcin Animucki.



Tematem rozmowy będzie wpływ występów polskich klubów w Lidze Konferencji na ich kondycję finansową, miejsce w europejskim rankingu i sportowy potencjał naszego futbolu.



Transmisja programu Polsat Sport Talk w poniedziałek 20 października w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go oraz Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00.