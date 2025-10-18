Polska tenisistka w wielkim finale! Szansa na historyczny sukces w Hiszpanii
Linda Klimovicova awansowała do finału challengera WTA 100 w hiszpańskim Les Franqueses del Valles. W finale o największy sukces w karierze reprezentująca Polskę tenisistka zagra w niedzielę z najwyżej rozstawioną Łotyszką Darją Semenistają.
Urodzona w czeskim Ołomuńcu, a grająca od tego sezonu w polskich barwach Klimovicova w sobotę pokonała Serbkę Lolę Radivojevic 3:6, 7:6 (7-5), 6:2.
Zwycięstwo spowodowało, że w poniedziałkowym notowaniu światowego rankingu awansuje na najwyższe w karierze miejsce. Na razie 21-latka wirtualnie jest 147. Wygrana w finale pozwoli jej przesunąć się jeszcze o kilka pozycji.
Klimovicova znalazła się, obok Igi Świątek, Katarzyny Kawy i Martyny Kubki, w kadrze na listopadowe mecze Polski z Rumunią i Nową Zelandią o awans do przyszłorocznych kwalifikacji Billie Jean King Cup.