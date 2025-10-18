Polska tenisistka w wielkim finale! Szansa na historyczny sukces w Hiszpanii

Tenis

Linda Klimovicova awansowała do finału challengera WTA 100 w hiszpańskim Les Franqueses del Valles. W finale o największy sukces w karierze reprezentująca Polskę tenisistka zagra w niedzielę z najwyżej rozstawioną Łotyszką Darją Semenistają.

Polska tenisistka w wielkim finale! Szansa na historyczny sukces w Hiszpanii
fot: PAP
Linda Klimovicova

Urodzona w czeskim Ołomuńcu, a grająca od tego sezonu w polskich barwach Klimovicova w sobotę pokonała Serbkę Lolę Radivojevic 3:6, 7:6 (7-5), 6:2.

 

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Świątek bez trenera na koniec sezonu. Belg sam to ogłosił

 

Zwycięstwo spowodowało, że w poniedziałkowym notowaniu światowego rankingu awansuje na najwyższe w karierze miejsce. Na razie 21-latka wirtualnie jest 147. Wygrana w finale pozwoli jej przesunąć się jeszcze o kilka pozycji.

 

Klimovicova znalazła się, obok Igi Świątek, Katarzyny Kawy i Martyny Kubki, w kadrze na listopadowe mecze Polski z Rumunią i Nową Zelandią o awans do przyszłorocznych kwalifikacji Billie Jean King Cup.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
CHALLENGERCHALLENGER W LES FRANQUESES DEL VALLESLINDA KLIMOVICOVATENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Raphael Collignon - Alejandro Davidovich Fokina. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 