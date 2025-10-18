Porażka i kontuzja podstawowej atakującej. Nieudany mecz ITA TOOLS Stali Mielec

W pierwszych minutach czteropunktową przewagę wypracowały bielszczanki (8:4). Wynik szybko się jednak wyrównał, a spotkanie otworzyło się na nowo. Przy stanie 12:12 Natasha Calkins, która skakała do bloku, upadła na nogę Rozalii Moszyńskiej. Kanadyjka nie podnosiła się z parkietu, więc natychmiast podbiegli do niej ratownicy. Podstawowa atakująca mielczanek została przełożona na nosze. Teraz czeka ją seria badań.

Mimo straty swojej pierwszej armaty, siatkarki z Mielca nie straciły na jakości i wygrały pierwszą partię 25:22.

W drugim secie rywalizacja od początku do końca była zacięta. Żadna z drużyn nie ustępowała ani na moment, a to zwiastowały nerwy w końcówce. Emocje nieco za bardzo udzieliły się jednak gospodyniom, które popełniły dwa proste błędy i przegrały przez to tę partię 27:29.

Niezrażone porażką mielczanki z impetem rozpoczęły trzecią odsłonę (7:2). Później przewaga zmalała (12:11), ale później znów zawodniczkom prowadzonym przez Miłosza Majkę udało się odskoczyć (18:14). Wydawało się, że zaraz będzie 2:1 w setach dla mielczanek, ale w pewnym momencie gościnie doprowadziły do remisu, a następnie wyszły na prowadzenie 24:22. Wykorzystały swoją szansę i niespodziewanie to one zaczęły prowadzić w tym meczu.

Dobrze szło im również na początku kolejnej odsłony (7:3). Potem, dzięki dobrej zagrywce Anny Bączyńskiej, stan punktowy się wyrównał (10:10) i rywalizacja ponownie się otworzyła. Nie na długo. Kilka minut później było już 20:15 i powoli stawało się jasne, że to gościnie wygrają to spotkanie. Tak też się stało. Po ponad dwóch godzinach gry bielszczanki wygrały to spotkanie 3:2, a najlepszą zawodniczką została wybrana Aleksandra Gryka.

ITA TOOLS Stal Mielec - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 1:3 (25:22, 27:29, 23:25, 19:25)

ITA TOOLS Stal Mielec: Julia Bińczycka, Aleksandra Adamczyk, Rozalia Moszyńska, Natasha Calkins, Aleksandra Kazała, Gabriela Ponikowska - Julia Mazur (libero) - Marta Pamuła, Anna Bączyńska, Aleksandra Walczak

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała: Wiktoria Szewczyk, Martyna Borowczak, Nikola Abramajtys, Kertu Laak, Reka Bozoki-Szedmak, Aleksandra Gryka - Adriana Adamek (libero) - Martyna Podlaska, Agata Michalewicz, Klaudia Nowakowska, Marta Orzyłowska, Ljubica Kecman, Zuzanna Suska (libero)

KP, Polsat Sport