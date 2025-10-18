Potrzebna była dogrywka! Zacięty mecz w polskiej lidze

Przyjezdni świetnie weszli w to spotkanie - po trafieniach Noaha Thomassona i Arika Smitha było 0:7. Straty dość szybko odrabiał aktywny Elijah Hawkins, a ważnym graczem był też Jordan Wright. Ten pierwszy później najpierw doprowadził do remisu, a następnie dawał lublinianom prowadzenie. Ostatecznie po 10 minutach było 18:17. Drugą kwartę Arriva Lotto Twarde Pierniki znowu rozpoczęły od serii - tym razem 0:11 - po rzutach Mateusza Szlachetki były już lepsze o 10 punktów. Dopiero po ponad trzech minutach przerwał to Quincy Ford. Torunianie ciągle byli jednak stroną przeważającą - po trójce Smitha różnica wzrosła aż do 13 punktów. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 35:43.

Ekipa trenera Wojciecha Kamińskiego od początku trzeciej kwarty pokazywała inną energię. Po serii 6:0 i trafieniu Quincy’ego Forda przegrywała już tylko dwoma punktami. Przyjezdni zareagowali na to siedmioma punktami z rzędu i znowu pokazywali zdecydowanie lepszą koszykówkę. Obie drużyny grały ciągle falami. W końcu do kolejnego remisu doprowadził Elijah Hawkins. Po 30 minutach było 57:56. W czwartej kwarcie sytuacja nadal była wyrównana. Jeszcze na półtorej minuty przed końcem po zagraniu Aleksandara Langovicia goście byli jednak lepsi o cztery punkty. Do kolejnego wyrównania - a tym samym dogrywki - doprowadził jeszcze Tevin Mack! Bohaterem mógł zostać Lapornik, ale nie trafił.

W dodatkowym czasie gry ważną trójkę rzucił Jordan Wright, a rzuty wolne dołożył Elijah Hawkins. Ekipa trenera Srdjana Suboticia nie była w stanie już na to zareagować. Ostatecznie to PGE Start zwyciężył 90:85.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Elijah Hawkins z 25 punktami i 4 asystami. Arik Smith rzucił dla gości 18 punktów.

PGE Start Lublin - Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 90:85 po dogrywce (18:17, 17:26, 22:13, 21:22 - 12:7).

Punkty:

PGE Start Lublin: Elijah Hawkins 25, Jordan Wright 22, Tevin Mack 17, Quincy Ford 14, Filip Put 5, Michał Krasuski 5, Bryan Griffin 2, Bartłomiej Pelczar 0, Roman Szymański 0.

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń: Arik Smith 18, Aleksandar Langovic 17, Noah Thomasson 14, Miha Lapornik 11, Damian Kulig 9, Mateusz Szlachetka 6, Adam Brenk 5, Aljaz Kunc 5.

