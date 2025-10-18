Poważna kontuzja w Tauron Lidze! Zawodniczka zniesiona na noszach
Do przykrej sytuacji doszło podczas sobotniego spotkania Tauron Ligi. W pierwszym secie meczu ITA TOOLS Stal Mielec - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała urazu doznała pierwsza atakująca gospodyń, Natasha Calkins. Zawodniczka została przełożona na nosze i przewieziona do szpitala.
Do zdarzenia doszło przy stanie 12:12 w pierwszej partii. Calkins, która skakała do bloku, upadła na nogę Rozalii Moszyńskiej. Kanadyjka nie podnosiła się z parkietu, więc natychmiast podbiegli do niej ratownicy.
Okazało się, że problem jest poważny. Podstawowa atakująca mielczanek została przełożona na nosze. Teraz czekają ją badania i określenie skali kontuzji.
- Miejmy nadzieję, że to tylko naciągnięcie. Przy zerwaniu torebki tak spokojnie się nie leży. Dzisiaj już jej chyba nie zobaczymy. To wygląda poważnie - powiedział komentujący to spotkanie Krzysztof Wanio.
Siatkarki ITA TOOLS Stali Mielec wygrały pierwszą partię 25:22.