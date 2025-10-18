Walka o złoto! PGE Projekt Warszawa wśród faworytów rozgrywek PlusLigi

W Warszawie po drugim z rzędu sezonie na podium PlusLigi, wymieniono połowę składu. Patrząc na ruchy transferowe, można powiedzieć, że poziom i potencjał drużyny zostały utrzymane, podobnie jak cele, którymi już od kilku lat jest walka o mistrzostwo kraju, Puchar Polski oraz sukces w Lidze Mistrzów.

Zobacz także: "Królowie strzelców" w PlusLidze! Którzy siatkarze zdobyli najwięcej punktów?

W stolicy pozostało dwóch rozgrywających, którzy kierowali grą w zeszłym sezonie - brązowy medalista wrześniowych mistrzostw świata z reprezentacją Polski Jan Firlej oraz doświadczony Michał Kozłowski.

Nieco słabsza będzie w Projekcie pozycja atakującego. Niezmiennie barw zespołu broni Niemiec Linus Weber, który w ostatniej edycji rozgrywek był mocnym zmiennikiem Bartłomieja Bołądzia. Ten drugi opuścił Warszawę i przeniósł się do Aluronu CMC Warty Zawiercie. W jego miejsce z wypożyczenia wrócił do stolicy perspektywiczny, 23-letni Bartosz Gomułka.

Na środku siatki w stołecznym klubie wciąż jest mieszanka młodości i doświadczenia. W zespole pozostali utytułowany reprezentant Polski Jakub Kochanowski oraz Ukrainiec Jurij Semeniuk. Andrzeja Wronę, który zakończył karierę, zastąpił Karol Kłos z Asseco Resovii Rzeszów, a Jakuba Kowalczyka, który również zawiesił buty na kołku, 24-letni Jakub Strulak z Cuprum Stilon Gorzów.

Pierwszym libero pozostaje Damian Wojtaszek, od tego sezonu również kapitan drużyny, do którego w miejsce Jędrzeja Gruszczyńskiego dołączył Maciej Olenderek z Nowak-Mosty MKS Będzin.

Do największych zmian doszło w Projekcie na przyjęciu. Z zeszłego sezonu w drużynie został tylko doświadczony Francuz Kevin Tillie, a opuścili ją Artur Szalpuk, który przeszedł do Asseco Resovii Rzeszów, Niemiec Tobias Brand na rzecz Energi Trefla Gdańsk i Karol Borkowski, który zdecydował się na Indykpol AZS Olsztyn. Pozostała trójka zawodników jest nowa - Bartosz Bednorz zamienił się klubem z Szalpukiem, ze Ślepska Malow Suwałki dołączył Bartosz Firszt, a z Nowak-Mosty MKS Będzin - Kanadyjczyk Brandon Koppers.

Najważniejsza wydaje się jednak być roszada trenerska. Po trzech latach z funkcji pierwszego szkoleniowca zwolniono Piotra Grabana, który doprowadził warszawian do historycznego triumfu w Pucharze Challenge i dwóch z rzędu medali PlusLigi. Zastąpił go mało znany w Polsce Fin Tommi Tiilikainen.

– Codziennie wprowadzamy nowe pomysły i koncepcje. Powiedziałbym, że idziemy w dobrym kierunku. Mamy dużo pracy przed sobą, ale nastawienie jest dobre. Wszyscy są gotowi do pracy i wiemy, co chcemy osiągnąć, więc to dobry kierunek – mówił w trakcie przygotowań nowy trener warszawian.

W okresie przygotowawczym siatkarze Projektu rozegrali szereg meczów towarzyskich. Pokonali m.in. dwukrotnie Indykpol AZS Olsztyn 3:1, włoską Cisterna Volley 3:0, a z mistrzem Polski Bogdanką LUK Lublin raz wygrali i raz przegrali po tie-breaku.

Warszawianie rozpoczną sezon we wtorek, podejmując beniaminka InPost ChKS Chełm. Później czekają ich jednak trzy wymagające spotkania z rzędu - najpierw pojadą do Zawiercia mierzyć się z wicemistrzem Polski Aluronem CMC Wartą, później w Jastrzębiu-Zdroju dojdzie do powtórki walki o brązowy medal ostatniego sezonu, a na zakończenie u siebie zagrają u siebie z Asseco Resovią Rzeszów.

Skład PGE Projektu Warszawa na sezon 2025/26:

PGE Projekt Warszawa - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery Zobacz galerię

RM, PAP