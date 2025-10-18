Oficjalnie! Świątek bez trenera na koniec sezonu. Belg sam to ogłosił

W październiku 2024 roku Iga Świątek rozstała się z Tomaszem Wiktorowskim po trzech latach udanej współpracy, a jej nowym trenerem został Wim Fissette. Pod wodzą nowego szkoleniowca raszynianka wygrała Wimbledon w lipcu, a także triumfowała w turniejach WTA w w Cincinnati i w Pekinie, dzięki czemu wciąż plasuje się na drugiej lokacie rankingu WTA.

Przed Polką zostały jeszcze dwie imprezy nim zakończy rozgrywki w tym sezonie - WTA Finals i play-offy Billie Jean King Cup. W przypadku tych drugich zmagań nasz kraj będzie gospodarzem grupy B - w Gorzowie Wielkopolskim zmierzy się z Nową Zelandią i Rumunią.

O ile w Arabii Saudyjskiej polskiej tenisistce będzie towarzyszyć jej trener Wim Fissette, to w Polsce nie będzie mogła już liczyć na wsparcie swojego szkoleniowca. A to dlatego, że 45-latek jest odpowiedzialny za reprezentację Belgii, która także będzie walczyła o awans do przyszłorocznej edycji BJKC.

Jego drużyna w składzie: Greet Minnen, Hanne Vandewinkel, Sofia Costoulas, Jeline Vandromme, Magali Kempen zagra z Turcją oraz Niemcami pełniącymi rolę gospodarza grupy F.

"Trzymamy się tego samego składu, która pokazał swoją siłę w kwietniu. To trudna grupa — awansuje tylko zwycięzca — ale ta drużyna jest głodna sukcesu i gotowa na wyzwanie" - napisał szkoleniowiec na Instagramie.

Play-offy zakończą sezon, a zwycięzcy poszczególnych grup awansują do decydującej fazy eliminacji, zaplanowanej na kwiecień 2026.

W tym roku Świątek nie ma już szans, aby wyprzedzić Arynę Sabalenkę w rankingu WTA. Po porażce w ćwierćfinale z Jasmine Paolini w Wuhan została jej tylko obrona drugiej pozycji. O powrót na szczyt powalczy w kolejnym roku.

MR, Polsat Sport