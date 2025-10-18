QIPCO British Champions Day: Finał sezonu w Ascot. Najlepsze konie staną do walki o chwałę

W sobotę (18.10) na legendarnym torze Ascot odbędzie się QIPCO British Champions Day – kulminacja sezonu wyścigów płaskich w Wielkiej Brytanii. W programie dnia znalazło się aż pięć gonitw rangi Group 1, a na starcie zobaczymy absolutną światową czołówkę. Transmisja w sobotę od godziny 15:00 na antenie Polsat Sport Fight.

Champions Day to zwieńczenie serii British Champions Series – cyklu najważniejszych gonitw sezonu na Wyspach Brytyjskich. To dzień, w którym rozstrzygają się losy tytułów najlepszych koni, dżokejów i trenerów. W programie znalazło się sześć gonitw, w tym aż pięć najwyższej rangi – Group 1. Łączna pula nagród przekracza 4 miliony funtów, a zwycięstwa na Ascot często stają się przepustką do prestiżowych tytułów, takich jak Horse of the Year – koń roku.



Najważniejsza gonitwa dnia, nazywana przez fanów „wyścigiem mistrzów”, to QIPCO Champion Stakes – rozgrywana na dystansie 2000 metrów (10 furlongów). To właśnie tu w przeszłości triumfowały takie legendy jak Frankel (2012), Cracksman (2017–2018) czy Bay Bridge (2022). W tym roku na liście startowej znalazły się konie z absolutnej światowej czołówki – m.in. Ombudsman, Delacroix, Calandagan i Field Of Gold. Na starcie tej prestiżowej gonitwy zobaczymy nie tylko 11 koni, ale również czołowych dżokejów świata.



W tym roku Oisin Murphy walczyć będzie o tytuł czempiona wśród jeźdźców po raz piąty w swojej karierze. Tegoroczna rywalizacja zapowiada się niezwykle emocjonująco – zarówno pod względem jakości koni i dżokejów, jak i pracy trenerów, którzy przez wiele miesięcy przygotowywali swoje gwiazdy do tego dnia.



Królewskie klacze i szerokie pole kandydatek



Niemniej ciekawie zapowiada się gonitwa, która wyłoni najlepszą wśród klaczy – QIPCO British Champions Fillies & Mares Stakes (Gr. 1). Wyścig rozgrywany jest od 1946 roku. Tytułu bronić będzie ubiegłoroczna zwyciężczyni Kalpana, która choć w tym sezonie jeszcze nie wygrała, to dwukrotnie finiszowała druga w gonitwach najwyższej rangi, a jej trener zajmuje obecnie drugie miejsce w klasyfikacji. Po siódmym miejscu w Prix de l’Arc de Triomphe celem będzie pokazanie pełni możliwości.



Wśród rywalek zobaczymy m.in. Estrange – drugą w Yorkshire Oaks za Minnie Hauk, Quisisanę, zwyciężczynię gonitwy Group 1 w Deauville, oraz Waardah, triumfatorkę Lillie Langtry Stakes (Gr. 2) w Goodwood. Łącznie na starcie stanie dziesięć klaczy.



Milerska elita w Queen Elizabeth II Stakes



O 15:25 czasu lokalnego Ascot stanie się areną jednej z najbardziej prestiżowych gonitw dnia – Queen Elizabeth II Stakes (Gr. 1).



Na starcie stanie ośmiu zwycięzców gonitw najwyższej rangi, którzy łącznie mają na koncie 16 triumfów w wyścigach Group 1.



Po dłuższej przerwie wraca Field Of Gold, podwójny zwycięzca klasyków Irish 2000 Guineas i St James’s Palace Stakes. Rywalizować z nim będą m.in. Rosallion – trzykrotny wicemistrz gonitw Group 1, Fallen Angel, zwyciężczyni trzech prestiżowych wyścigów wśród klaczy, a także Docklands, triumfator Queen Anne Stakes podczas Royal Ascot, Never So Brave oraz Facteur Cheval.



W tej gonitwie wystartuje szesnaście koni, a zwycięzca zgarnie ponad 655 tysięcy funtów.



Królewski tor – tradycja, elegancja i emocje



Tor Ascot, położony w hrabstwie Berkshire, to prawdziwa perła brytyjskiego sportu. Założony w 1711 roku przez królową Annę, od ponad trzech stuleci pozostaje miejscem, w którym sport, tradycja i elegancja łączą się w jedno. To tutaj odbywa się w czerwcu słynne Royal Ascot, na które co roku przybywa rodzina królewska i ponad 300 tysięcy widzów.



Brytyjczycy mawiają, że „jeśli chcesz zobaczyć Anglię w pigułce – idź do Ascot”.



Podczas Champions Day mniej chodzi jednak o kapelusze i etykietę, a bardziej o czystą rywalizację i sport na najwyższym poziomie. Wydarzenie co roku przyciąga ponad 30 tysięcy kibiców na trybuny i miliony widzów przed telewizory. Transmisje trafiają do ponad 50 krajów świata, a w Polsce wydarzenie będzie można śledzić na antenie Polsat Sport Fight od godziny 15:00.

Annamaria Sobierajska