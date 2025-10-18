Rybakina nie dała szans Paolini. Zagra w finale

Tenis

Jelena Rybakina, rozstawiona z numerem 3., została pierwszą finalistką tenisowego turnieju WTA 500 na twardych kortach w chińskim Ningbo. Kazaszka potrzebowała półtorej godziny, aby pokonać występującą z nr 2. Włoszkę Jasmine Paolini 6:3, 6:2.

Rybakina nie dała szans Paolini. Zagra w finale
Rybakina nie dała szans Paolini. Zagra w finale

Szczególnie w drugim secie Włoszka wydawała się odczuwać skutki ponad trzygodzinnego meczu, które dzień wcześniej stoczyła, aby wyeliminować Szwajcarkę Belindę Bencic. Rybakina wygraną podkreśliła 10 asami serwisowymi.

 

Wynik rywalizacji między Kazaszką a Włoszką o ostatnie miejsce w turnieju WTA Finals w Rijadzie wciąż pozostaje niepewny. Ważny będzie rezultat niedzielnego finału pomiędzy Rybakiną a zwyciężczynią rosyjskiej rywalizacji w drugim półfinale, w którym zmierzą się Diana Sznajder i Jekaterina Aleksandrowa.

 

Jelena Rybakina - Jasmine Paolini 6:3, 6:2

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Fabian Marozsan - Daniil Medvedev. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 