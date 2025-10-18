Rybakina nie dała szans Paolini. Zagra w finale
Jelena Rybakina, rozstawiona z numerem 3., została pierwszą finalistką tenisowego turnieju WTA 500 na twardych kortach w chińskim Ningbo. Kazaszka potrzebowała półtorej godziny, aby pokonać występującą z nr 2. Włoszkę Jasmine Paolini 6:3, 6:2.
Szczególnie w drugim secie Włoszka wydawała się odczuwać skutki ponad trzygodzinnego meczu, które dzień wcześniej stoczyła, aby wyeliminować Szwajcarkę Belindę Bencic. Rybakina wygraną podkreśliła 10 asami serwisowymi.
Wynik rywalizacji między Kazaszką a Włoszką o ostatnie miejsce w turnieju WTA Finals w Rijadzie wciąż pozostaje niepewny. Ważny będzie rezultat niedzielnego finału pomiędzy Rybakiną a zwyciężczynią rosyjskiej rywalizacji w drugim półfinale, w którym zmierzą się Diana Sznajder i Jekaterina Aleksandrowa.
Jelena Rybakina - Jasmine Paolini 6:3, 6:2