Sebastian Świderski o siatkówce w Polsacie. "Ciągle możemy cieszyć kibiców naszymi sukcesami"

Polsat Sport już od 25 lat dostarcza Widzom najwyższej jakości transmisje sportowe z całego świata. W tym czasie na naszych antenach miało miejsce wiele poruszających momentów, które na zawsze zapisały się na kartach historii nie tylko polskiego, ale również międzynarodowego sportu.

Nie da się ukryć, że wiele z nich związanych było z siatkówką. Wicemistrzostwo świata wywalczone w 2006 roku zapoczątkowało złotą erę męskiej siatkówki. Mistrzostwo Europy 2009, zwycięstwo w Lidze Światowej w 2012 roku, mistrzostwa świata 2014 i 2018 oraz kolejne mistrzostwo Europy w 2023. Zwycięska passa polskich siatkarzy trwa do dziś.

- Trzeba było przejść przez mękę przez kilka lat, by ten pierwszy sukces w 2006 roku skonsumować. Cieszymy się, że jesteśmy na tej drodze ciągle w górze i ciągle możemy cieszyć kibiców naszymi sukcesami - wspominał Sebastian Świderski w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport.

Na załogę Polsatu Sport czekają kolejne ekscytujące wyzwania, takie jak transmisja rozgrywek ligowych czy kolejnych mistrzostw świata. Jedno się jednak nie zmieni. Nadal dokładać będziemy wszelkich starań, by z najwyższą jakością dzielić się z Wami - odbiorcami - emocjami z największych światowych aren oraz podążać za polskimi sportowcami.

KP, Polsat Sport