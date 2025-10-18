Sebastian Świderski o siatkówce w Polsacie. "Ciągle możemy cieszyć kibiców naszymi sukcesami"
Za nami wyjątkowa gala z okazji 25-lecia Polsatu Sport. W uroczystości udział wzięli pracownicy stacji, a także zaproszeni goście ze świata sportu. Podczas uroczystości porozmawialiśmy z prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Sebastianem Świderskim.
Sebastian Świderski: Nasza droga rozpoczęła się od podpisania bardzo dobrego kontraktu z firmą Polkomtel
Polsat Sport już od 25 lat dostarcza Widzom najwyższej jakości transmisje sportowe z całego świata. W tym czasie na naszych antenach miało miejsce wiele poruszających momentów, które na zawsze zapisały się na kartach historii nie tylko polskiego, ale również międzynarodowego sportu.
ZOBACZ TAKŻE: Co ze zdrowiem Graniecznego? Sam zabrał głos. Wskazał jasny termin
Nie da się ukryć, że wiele z nich związanych było z siatkówką. Wicemistrzostwo świata wywalczone w 2006 roku zapoczątkowało złotą erę męskiej siatkówki. Mistrzostwo Europy 2009, zwycięstwo w Lidze Światowej w 2012 roku, mistrzostwa świata 2014 i 2018 oraz kolejne mistrzostwo Europy w 2023. Zwycięska passa polskich siatkarzy trwa do dziś.
- Trzeba było przejść przez mękę przez kilka lat, by ten pierwszy sukces w 2006 roku skonsumować. Cieszymy się, że jesteśmy na tej drodze ciągle w górze i ciągle możemy cieszyć kibiców naszymi sukcesami - wspominał Sebastian Świderski w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport.
Na załogę Polsatu Sport czekają kolejne ekscytujące wyzwania, takie jak transmisja rozgrywek ligowych czy kolejnych mistrzostw świata. Jedno się jednak nie zmieni. Nadal dokładać będziemy wszelkich starań, by z najwyższą jakością dzielić się z Wami - odbiorcami - emocjami z największych światowych aren oraz podążać za polskimi sportowcami.
Przejdź na Polsatsport.pl