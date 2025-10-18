Siatkarski rekord wszech czasów! Ten mecz PlusLigi wydawał się nie mieć końca

Skra Bełchatów i AZS Olsztyn dały prawdziwy popis



Absolutnym rekordem w historii PlusLigi jest mecz fazy zasadniczej sezonu 2008/2009 między PGE Skrą Bełchatów i Indykpolem AZS Olsztyn. Spotkanie od początku trzymało w napięciu i skończyło się w pięciu setach. Trwało dokładnie 3 godziny i 57 minut. Do tej pory to jedyny mecz, którego długość przekroczyła trzy godziny w historii najwyższej ligi siatkówki mężczyzn w Polsce.

Te mecze również trwały bardzo długo

Wbrew pozorom w siatkówce nie jest zbyt wiele spotkań, które trwają powyżej 2,5 godziny. Uznawane są one za prawdziwe maratony i zazwyczaj są bardzo wyrównane. W sezonie 2024/2025 dokładnie 2 godziny i 38 minut trwało spotkanie pomiędzy Aluron CMC Wartą Zawiercie i Bogdanką LUK Lublin.

Co ciekawe, odbyło się ono w pierwszej kolejce PlusLigi i już było rekordowe. Do końca rozgrywek nie rozegrano ani jednego meczu o porównywalnej długości. Dokładnie tyle samo trwały jeszcze cztery inne mecze rozgrywane na przestrzeni ostatnich sezonów. W gronie rekordowych spotkań znajdują się też:

Asseco Resovia Rzeszów - Visła Bydgoszcz (2012/2013)

Visła Bydgoszcz - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2014/2015)

BKS Visła Proline Bydgoszcz - Espadon Szczecin (2017/2018)

Cuprum Lublin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2021/2022).

Co ciekawe, długie mecze upodobali sobie siatkarze z Bydgoszczy. Ich spotkania kilkukrotnie zapisały się w tabeli historycznych wyników.

Jaki jest najdłuższy set w historii PlusLigi?



Czasami jeden set trwa tyle, co standardowo dwie lub trzy partie. Tak było w sezonie 2019/2020. Dokładnie 28 lutego 2020 roku doszło do meczu Czarni Radom - Ślepsk Suwałki.

Spotkanie zakończyło się triumfem radomian 3:1, a na zawsze w historii polskiej siatkówki zapisał się set trwający 59 minut. Dokładnie tyle rywalizowali zawodnicy obu drużyn. Czarni wygrali 44:42. Do dziś jest to najdłuższa pojedyncza partia rozegrana w PlusLidze.

Czy w sezonie 2025/2026 padną kolejne rekordy?



Rozgrywki w sezonie 2025/2026 zapowiadają się bardzo ciekawie. Spodziewamy się wielu wyrównanych pojedynków i walki o każdą piłkę. Istnieją spore szanse, że siatkarze pokuszą się o śrubowanie rekordów. Kto powalczy o mistrzostwo Polski, a kto do ostatniej kolejki będzie drżał o ligowy byt? Pierwsze spotkanie już 20 października 2025 roku.

Mecze PlusLigi tradycyjnie będą transmitowane na sportowych antenach Polsatu.