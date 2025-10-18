Siatkarki ITA Tools Stali Mielec sprawiły największą niespodziankę w pierwszej kolejce sezonu. Pokonały na wyjeździe aspirującą do medalu ekipę PGE Budowlanych Łódź 3:2. BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała na inaugurację przegrał u siebie z broniącym tytułu Developresem Rzeszów 1:3. Kto wygra w spotkaniu 2. kolejki?

Zobacz także: Duże osłabienie rywalek polskich siatkarek! Kontuzja ważnej zawodniczki

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych drużyn wywalczy awans do play-off.

Relacja live i wynik na żywo z meczu ITA Tools Stal Mielec – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała w sobotę 18 października o godzinie 20.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport