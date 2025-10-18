Tenisista zaszalał! Kupił taki samochód, choć nie ma prawa jazdy

Tenis

Duńczyk Holger Rune, klasyfikowany na 10. miejscu w światowym rankingu tenisistów, kupił kolejny luksusowy samochód. Jednak nie może nim jeździć, ponieważ nie posiada jeszcze prawa jazdy.

Tenisista zaszalał! Kupił taki samochód, choć nie ma prawa jazdy
fot. PAP
Holger Rune

Tym razem kupił Porsche 911 w najlepszej wersji, który stoi, obok dwóch drogich BMW, w garażu w Monte Carlo, gdzie mieszka tenisista ze względów podatkowych.

 

- Niestety mogę na nie tylko popatrzeć, pogłaskać i zasiąść za kierownicą bez włączania silnika. Nie mam prawa jazdy, a życie w ciągłych rozjazdach sprawia, że nie mam czasu na kurs, więc na razie odbyłem tylko kilka jazd z instruktorem - powiedział 22-letni tenisista szwedzkiemu dziennikowi „Expressen”.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka zaskoczyła! Obdarowała... Rafę Nadala. Co mu przekazała?

 

Duńczyk przebywa w Sztokholmie, gdzie bierze udział w turnieju Nordic Open, który w 2022 roku wygrał.

 

Gazeta obliczyła, że Porsche ma wartość ok. 200 tysięcy euro i w dalszym ciągu nie jest to klasa Zlatana Ibrahimovica, który ma już 14 aut, a najdroższe z nich - Ferrari F80 - kupił sobie 3 października, na 44. urodziny, za 3,6 miliona euro.

 

Rune, który w tym sezonie zarobił, według szwedzkiej gazety, 2,5 miliona euro, wyjaśnił, że stać go na dużo droższe samochody, ale musi się najpierw nauczyć je prowadzić - stąd na razie tylko tańsze auta.

MR, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
HOLGER RUNEINNEPORSCHETENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek - Danielle Collins. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 