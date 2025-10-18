Tenisista zaszalał! Kupił taki samochód, choć nie ma prawa jazdy

Tym razem kupił Porsche 911 w najlepszej wersji, który stoi, obok dwóch drogich BMW, w garażu w Monte Carlo, gdzie mieszka tenisista ze względów podatkowych.

- Niestety mogę na nie tylko popatrzeć, pogłaskać i zasiąść za kierownicą bez włączania silnika. Nie mam prawa jazdy, a życie w ciągłych rozjazdach sprawia, że nie mam czasu na kurs, więc na razie odbyłem tylko kilka jazd z instruktorem - powiedział 22-letni tenisista szwedzkiemu dziennikowi „Expressen”.

Duńczyk przebywa w Sztokholmie, gdzie bierze udział w turnieju Nordic Open, który w 2022 roku wygrał.

Gazeta obliczyła, że Porsche ma wartość ok. 200 tysięcy euro i w dalszym ciągu nie jest to klasa Zlatana Ibrahimovica, który ma już 14 aut, a najdroższe z nich - Ferrari F80 - kupił sobie 3 października, na 44. urodziny, za 3,6 miliona euro.

Rune, który w tym sezonie zarobił, według szwedzkiej gazety, 2,5 miliona euro, wyjaśnił, że stać go na dużo droższe samochody, ale musi się najpierw nauczyć je prowadzić - stąd na razie tylko tańsze auta.

MR, PAP