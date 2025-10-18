Tenisowe objawienie! 18-latka zagra w finale turnieju WTA
Ostatnia rozstawiona zawodniczka tenisowego turnieju WTA w Osace Leylah Fernandez awansowała do finału. Kanadyjka zwyciężyła 35-letnią Rumunkę Soranę Cîrsteę 6:1, 2:6, 6:4. W drugim półfinale czeska kwalifikantka Tereza Valentova pokonała Rumunkę Jacqueline Cristian 6:7 (3-7), 6:4, 6:3.
- Fernandez awansowała do swojego ósmego finału w karierze
- Cristian przeszła do półfinału z powodu kontuzji Osaki
- Valentova pokonała Cristian w półfinale turnieju
- Awans Valentovej do finału jest jej największym sukcesem w karierze
- Valentova wygrała juniorski French Open w singlu i deblu w zeszłym roku
Fernandez, wicemistrzyni US Open w 2021 roku, awansowała do swojego ósmego finału w karierze. W tym sezonie grała o tytuł tylko w turnieju w Waszyngtonie, gdzie pokonała Rosjankę Annę Kalinską, notując swój czwarty triumf w imprezie WTA w grze pojedynczej.
Cristian (47. WTA) awansowała do półfinału, gdyż najwyżej rozstawiona Japonka Naomi Osaka wycofała się z powodu kontuzji lewej nogi. Rumunka w pojedynku o finał nie sprostała czeskiej kwalifikantce Terezie Valentovą (WTA 78.). 18-latka po raz pierwszy dotarła do półfinału turnieju WTA w lipcu w Pradze, gdzie uległa późniejszej zwyciężczyni, swojej rodaczce Marii Bouzkovej.
Awans Valentowej do niedzielnego finału jest jej największym sukcesem w seniorskiej karierze. W zeszłym roku triumfowała w juniorskim French Open w singlu oraz w deblu.