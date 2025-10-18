Polsat Sport już od 25 lat dostarcza Widzom najwyższej jakości transmisje sportowe z całego świata. W tym czasie na naszych antenach miało miejsce wiele poruszających momentów, które na zawsze zapisały się na kartach historii nie tylko polskiego, ale również międzynarodowego sportu.

Jedną z osób, która niewątpliwie stanowi bardzo ważne ogniwo Polsatu Sport, jest Tomasz Hajto, piłkarski ekspert i komentator. Były reprezentant Polski wskazał najpiękniejsze piłkarskie wspomnienie pokazywane na naszych antenach.

- Eliminacje do mistrzostw Europy we Francji w 2016 roku i finały mistrzostw Europy w Austrii i Szwajcarii w 2008 roku. Wtedy Polsat otrzymał nagrodę za najlepsze i najbardziej bezpośrednie studio, które zrobiliśmy przy basenie. Wyglądało to fenomenalnie. Były wtedy wielkie nazwiska: Zbigniew Boniek, Jerzy Brzęczek, Michał Probierz, Czesław Michniewicz. Łączenie się z sędziami oraz byłymi piłkarzami, z którymi się grało - to było niesamowite półtora miesiąca w Austrii - powiedział Tomasz Hajto.

Polsat Sport oferuje wiele różnych programów publicystycznych. Jednym z najbardziej popularnych i uwielbianych przez publiczność jest liczący już setki odcinków Cafe Futbol, którego kluczową częścią jest Tomasz Hajto. Nie jest to jednak jedyny program, w którym możemy go zobaczyć.

- Mam teraz też swój podcast (Polsat Football Cast - red.), w środy o 9:00 na Polsacie. Dużo dało mi Cafe, żebym mógł sam prowadzić program, ale Cafe Futbol to jest znana marka, gdzie wypowiadamy swoje zdanie. Tam nie jest nic narzucone, wszystko idzie na żywo. Wydaje mi się, że takie programy są najfajniejsze - nie ma cenzury i dlatego ten program jest fachowy - podkreślił 53-latek.

Przez 25-lat swojej działalności Polsat Sport pokazuje najważniejsze imprezy, a ramówka skierowana jest do fanów przeróżnych dyscyplin. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie.

- Bardzo się cieszę, że współpracuję z Polsatem od finałów mistrzostw świata w Niemczech, na które wywalczyłem awans u trenera Pawła Janasa jako kapitan, a na które mnie nie zabrał. Miałem okazję wtedy komentować po raz pierwszy. A współpraca z Polsatem trwa już kilkanaście lat. Jestem z tego dumny i szczęśliwy, bo to telewizja, która nie zamyka się tylko na piłkę nożną, ale wyciągnęła na szerokie wody chociażby siatkówkę czy piłkę ręczną. Jeśli ktoś chce zobaczyć dobry show - zapraszam do Polsatu - przyznał Tomasz Hajto.

MR, Polsat Sport