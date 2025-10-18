Wygrana? Tak. Powód do euforii? Jeszcze nie. Droga jest wciąż daleka

Hajto wierzy w bezpośredni awans

Bezpośredni awans Polaków na mistrzostwa świata w teorii jest możliwy. Oznaczałoby to jednak konieczność odrobienia kilkunastu bramek straty do Holendrów lub wpadkę ekipy Oranje z Maltą. W praktyce jednak będzie o to piekielnie trudno, choć Tomasz Hajto - były reprezentant Polski - nie traci nadziei. Potwierdził to programie "Cafe Futbol" 13 października.

W pewnym momencie pomiędzy nim a Markiem Wasilukiem doszło nawet do gorącej wymiany zdań. Były piłkarz Jagiellonii Białystok nie wierzy w odrobienie tych strat, co stanęło w kontrze do wypowiedzi Hajty. Czy wielokrotny reprezentant Polski naprawdę wierzy w niespodziewany obrót spraw na koniec eliminacji?

Roman Kołtoń tonuje nastroje



Swoją opinią podzielił się również Roman Kołtoń. W podcaście "Prawda Futbolu" wspólnie ze Zbigniewem Bońkiem analizowali obecną sytuację reprezentacji Polski i jej szanse na awans na mistrzostwa świata. Choć jest dobrze, to jednak jeszcze nie czas, aby popadać w euforię.

Dobre wyniki Polaków w ostatnich tygodniach sprawiają, że ci są już niemal pewni udziału w barażach, jednak tam znów będzie trudno. Walka o awans będzie toczyć się do ostatniej minuty. Wiele zależy od tego, na kogo trafią Biało-Czerwoni, którzy liczą na zajęcie miejsca w 1. koszyku barażowym. Wśród potencjalnych rywali w ścieżce barażowej znajdują się m.in.:

- Włochy

- Turcja

- Ukraina

- Walia

- Szkocja

- Czechy

Dokładnie 16 drużyn powalczy o zaledwie cztery miejsca na mundialu. Droga do realizacji celu będzie długa i wyboista.

Szanse Polaków wg statystyków Football Meets Data



Szanse Polaków na awans na mundial wyliczyli statystycy Football Meets Data. Według nich Biało-Czerwoni mają dokładnie 99,8% szans na zajęcie drugiego miejsca w grupie i udział w barażach. Szansa na to, że zajmą pierwsze miejsce w grupie lub wypadną poza miejsce barażowe to zaledwie 0,1%.

Urban już teraz może szykować drużynę na wiosenne baraże. To one najprawdopodobniej zadecydują o tym, czy polscy piłkarze wystąpią na przełomie czerwca i lipca 2026 roku na mundialu czy jednak obejrzą turniej z wygodnej kanapy przed telewizorem.

Finały ścieżek barażowych zaplanowano na 31 marca. Liczymy na to, że zobaczymy w nich Polaków.