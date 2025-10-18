Zagrać lepiej, niż w poprzednim sezonie! Siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn celują w ósemkę

Zdaniem Daniela Plińskiego, który trenuje olsztynian od lutego, wspólnie z władzami klubu szukano optymalnych rozwiązań przy transferach i udało się zbudować zespół odpowiadający oczekiwaniom. W trwającym dziewięć tygodni okresie przygotowawczym miał do dyspozycji komplet zawodników. Dlatego drużyna jest gotowa do rozgrywek.

Zobacz także: Legendarny siatkarz uhonorowany! Z klubem z tego miasta zdobył trzy tytuły mistrza Polski

Według niego nawet porażki w sparingach są budujące dla zespołu, bo - jak stwierdził - zwycięstwa potrafią usypiać. Zapowiedział, że teraz koncentruje się na elementach, które zawiodły w ostatnich dwóch spotkaniach kontrolnych.

– To będzie trudny sezon, mnóstwo zespołów chce bić się o play-off. Wiem, że to zadanie bardzo trudne, ale w sporcie trzeba mierzyć wysoko i mieć swoje marzenia. Naszym jest to, żeby awansować do czołowej ósemki. Ten zespól na to stać – powiedział.

Szkoleniowiec olsztynian dodał, że skład jest bardzo wyrównany i prezentuje dobry poziom, a na każdym treningu widać rywalizację między zawodnikami. W jego ocenie, jest to drużyna z charakterem.

– Na pewno największym atutem zespołu jest zagrywka i jej zmienność, a co za tym idzie dobrze funkcjonujemy też w bloku. To są elementy, z których jestem bardzo zadowolony po okresie przygotowawczym. W niektórych meczach dobrze funkcjonowała też u nas pierwsza piłka po przyjęciu – powiedział PAP Pliński.

Czeski kapitan olsztynian Jan Hadrava przekazał, że zawodnikom zależy na dobrym otwarciu sezonu.

– Oczywiście, chcielibyśmy osiągnąć lepszy wynik niż w poprzednim roku – zapewnił.

Olsztyński AZS obchodzi w tym roku 75-lecie. Siatkarze z Kortowa największe sukcesy osiągali w latach siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy pięciokrotnie zdobyli mistrzostwo Polski.

– Ten sezon traktujemy wyjątkowo, nie tylko ze względu na jubileusz, ale i na potencjał drużyny. Mamy stabilny budżet, silnych sponsorów i zespół, który może dać nam wiele radości. Mam nadzieję, że będzie to sezon lepszy niż poprzedni, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, bo mieliśmy bardzo dużo problemów w ubiegłym roku – powiedział prezes Piłki Siatkowej AZS UWM Tomasz Jankowski.

Olsztynianie zakończyli minione rozgrywki ekstraklasy na dziewiątym miejscu.

Z drużyny latem odeszli: Daniel Gąsior, Kamil Szymendera, Eemi Tervaportti (Finlandia), Manuel Armoa (Argentyna), Karol Jankiewicz, Szymon Jakubiszak i Nicolas Szerszeń.

Przed nowym sezonem do składu dołączyli: Łukasz Kozub, Karol Borkowski, Paweł Halaba, Seweryn Lipiński, Niemiec Johannes Tille i Kanadyjczyk polskiego pochodzenia Arthur Szwarc.

Pierwszy mecz siatkarze Indykpolu rozegrają w środę 22 października w olsztyńskiej hali Urania. Rywalem będzie JSW Jastrzębski Węgiel.

Skład Indykpolu AZS Olsztyn na sezon 2025/26:

Indykpol AZS Olsztyn - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery Zobacz galerię

RM, PAP