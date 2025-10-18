Polsko-czeski duet idzie jak burza! W pierwszej rundzie Zielińśki z Pavlaskiem pokonali Amerykanów Roberta Casha i Jamesa Tracy'ego. Po zaciętym meczu triumfowali 6:4, 7:6, zwyciężając w tie-breaku 14:12.

ZOBACZ TAKŻE: Tenisista zaszalał! Kupił taki samochód, choć nie ma prawa jazdy

Z kolei w ćwierćfinale wyeliminowali ze zmagań w Szwecji rozstawionych z "2" Fransisco Cabrala i Lucasa Miedlera 5:7, 6:3, 10:7.

Rywalami Zielińskiego i Pavlaska w półfinale będą Vasil Kirkov i Bart Stevens. Amerykańsko-holenderska para w pierwszej serii gier pokonała Jespera De Jonga i Ethana Quinna 6:7, 6:1, 10:7. W drugiej zaś ich wyższość musieli uznać Francuzi Sadio Doumbia oraz Fabien Reboul.

Zwycięzcy tego starcia zmierzą się w finale z Alexandrem Erlerem i Robertem Gallowayem

Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Vasil Kirkov/Bart Stevens na Polsatsport.pl.

MR, Polsat Sport