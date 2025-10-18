Ponad 2,5 godziny walki! Znamy pierwszych finalistów Memoriału Gołasia

Pierwszą partię lepiej rozpoczęli bełchatowianie (3:1). Ekipa z Zawiercia szybko doprowadziła jednak do remisu, a później wyszła na prowadzenie. W końcówce Skra próbowała jeszcze walczyć, ale było już za późno. Premierowa odsłona zakończyła się wynikiem 25:21 dla Warty.

ZOBACZ TAKŻE: Co ze zdrowiem Graniecznego? Sam zabrał głos. Wskazał jasny termin

Niesieni zwycięstwem siatkarze prowadzeni przez Michała Winiarskiego dobrze rozpoczęli także drugą partię. Rywale wyraźnie osłabli, więc w pewnym momencie prowadzenie wzrosło do aż siedmiu punktów (17:10). Skra zmniejszyła różnicę do czterech "oczek" (21:17), ale po raz kolejny nie była w stanie powstrzymać efektywnie grających "Jurajskich Rycerzy".

Trzeci set był najbardziej wyrównany ze wszystkich. W połowie ekipa Krzysztofa Stelmacha odskoczyła na cztery punkty (16:12), a później jej przewaga jeszcze wzrosła (22:16). W samej końcówce zawiercianie wzięli się jeszcze do pracy i zdobyli trzy punkty z rzędu, ale później to Skra postawiła kropkę nad "i", wygrywając 25:19.

W czwartej partii po zawodnikach obu drużyn zaczynało być również widoczne zmęczenie, a w ich grze pojawiało się coraz więcej błędów. Bełchatowianie ponownie "odskoczyli", ale tym razem nie utrzymali przewagi (20:20). Po raz pierwszy w tym spotkaniu mieliśmy do czynienia z nerwową końcówką. Zwycięską ręką wyszła z nich Skra, która doprowadziła do tie-breaka.

A w nim od 3:1 rozpoczęli zawiercianie. Po chwili było już jednak 5:4 dla Skry. Później w polu serwisowym pojawił się Mateusz Bieniek, który serią trzech "ciosów" z zagrywki ponownie wyprowadził swój zespół na prowadzenie. W ślady kapitana Warty poszedł Patryk Łaba. To właśnie zagrywka tych dwóch zawodników okazała się kluczowa. Zawiercie wygrało 15:9 i cały mecz 3:2.

W drugim półfinale ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zagra z Berlin Recycling Volleys.

Memoriał Arkadiusza Gołasia jest organizowany od 2006 roku w celu uczczenia pamięci tragicznie zmarłego siatkarza reprezentacji Polski.

PGE GiEK Skra Bełchatów - Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (21:25, 19:25, 25:19, 25:23, 9:15)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

KP, Polsat Sport