Znamy skład finału turnieju WTA w Ningbo. To ona powalczy z Rybakiną

Była to trzecia bezpośrednia gra obu Rosjanek i drugie zwycięstwo Aleksandrowej, która do decydującego o tytule meczu awansowała bez straty seta. 30-letnia tenisistka zajmuje 10. miejsce w rankingu światowym. Wygrała dotąd pięć turniejów WTA. W tym roku triumfowała tylko raz - w lutym w Linzu.

W finale zmierzy się z mistrzynią Wimbledonu z 2022 roku, Rybakiną. Kazaszka w pierwszym półfinale stosunkowo łatwo wygrała z Włoszką Jasmine Paolini 6:3, 6:2.