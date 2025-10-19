Betclic 1 Liga: Górnik Łęczna - Znicz Pruszków. Relacja live i wynik na żywo
Górnik Łęczna - Znicz Pruszków to spotkanie w ramach 13. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - Znicz Pruszków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.
Górnik znajduje się na przedostatnim miejscu tabeli zaplecza Ekstraklasy. Piłkarze Macieja Stolarczyka mają na koncie dziewięć "oczek". W poprzedniej kolejce odnieśli pierwsze ligowe zwycięstwo w tym sezonie. Pokonali Miedź Legnica 2:0, po bramkach Kamila Kruka i Kamila Orlika.
Znicz z tym samym dorobkiem punktowym zajmuje ostatnie miejsce w stawce. Pruszkowianie bardzo nieudanie zainaugurowali rozgrywki, jednak w ostatnim czasie prezentują się dużo lepiej. Przed przerwą reprezentacyjną pokonali Śląsk Wrocław 2:1, a dwa tygodnie wcześniej GKS Tychy 4:0.
Poprzednie bezpośrednie spotkanie tych ekip zakończyło się triumfem Znicza 2:1.
