Betclic 1 Liga: Górnik Łęczna - Znicz Pruszków. Relacja live i wynik na żywo

Górnik znajduje się na przedostatnim miejscu tabeli zaplecza Ekstraklasy. Piłkarze Macieja Stolarczyka mają na koncie dziewięć "oczek". W poprzedniej kolejce odnieśli pierwsze ligowe zwycięstwo w tym sezonie. Pokonali Miedź Legnica 2:0, po bramkach Kamila Kruka i Kamila Orlika.

Znicz z tym samym dorobkiem punktowym zajmuje ostatnie miejsce w stawce. Pruszkowianie bardzo nieudanie zainaugurowali rozgrywki, jednak w ostatnim czasie prezentują się dużo lepiej. Przed przerwą reprezentacyjną pokonali Śląsk Wrocław 2:1, a dwa tygodnie wcześniej GKS Tychy 4:0.

Poprzednie bezpośrednie spotkanie tych ekip zakończyło się triumfem Znicza 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - Znicz Pruszków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

MR, Polsat Sport