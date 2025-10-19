Betclic 1 Liga: Polonia Bytom - Odra Opole. Relacja live i wynik na żywo

Polonia ma na koncie 20 punktów, co plasuje ją w górnej części tabeli Betclic 1 Ligi. Podopieczni Łukasza Tomczyka zaliczyli dotychczas sześć zwycięstw, dwa remisy i cztery porażki. W poprzednim spotkaniu zremisowali z Puszczą Niepołomice 1:1.

ZOBACZ TAKŻE: To oni są przegranymi zgrupowania. Padły dwa nazwiska

Odra od pięciu kolejek jest niepokonana. Z dorobkiem 17 "oczek" znajduje się w środku stawki. W ostatnim meczu piłkarze Jarosława Skrobacza pokonali 2:0 faworyta do awansu do PKO BP Ekstraklasy - Wieczystą Kraków. Bramki dla opolan w tym starciu zdobyli Tomas Prikryl i Szymon Mida.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Odra Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

MR, Polsat Sport