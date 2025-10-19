Betclic 1 Liga: Śląsk Wrocław - Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo

Walczący o powrót do Ekstraklasy Śląsk ma na koncie 21 punktów i znajduje się w czołówce. Jednak piłkarze Ante Simundzy swoich ostatnich dwóch spotkań nie mogą zaliczyć do udanych. Najpierw zremisowali 1:1 z Polonią Warszawa, a później przegrali ze znajdującym się w strefie spadkowej Zniczem Pruszków.

Stal, która w zeszłym sezonie grała na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce, znajduje się aktualnie na drugim biegunie ligowej tabeli. Mielczanie prezentują się poniżej oczekiwań. W poprzedniej kolejce zawodnicy z Podkarpacia przegrali z Chrobrym Głogów 1:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 14:30.

MR, Polsat Sport