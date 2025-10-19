Bez większych problemów! Pierwsze zwycięstwo w sezonie PGE Budowlanych

Od pierwszych piłek widać było wyraźną przewagę zespołu przyjezdnego. Łodzianki utrzymywały bezpieczny dystans punktowy nad rywalkami i w pewnym momencie prowadziły nawet siedmioma "oczkami". Kluczem do sukcesu okazała się solidna gra w obronie, skuteczny blok oraz wysoka efektywność w ataku. W końcówce partii podopieczne trenera Biernata straciły część przewagi, która stopniała do trzech punktów, jednak w decydującym momencie zanotowały znakomitą serię i pewnie wygrały pierwszego seta 25:20.

ZOBACZ TAKŻE: Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów 2. kolejki (WIDEO)

Druga partia przebiegała w podobny sposób. Początek seta był wyrównany, jednak z czasem świetnie dysponowany zespół z Łodzi przejął inicjatywę i odskoczył rywalkom. Skutecznie punktowały między innymi Maja Storck i Paulina Damaske, a łodzianki konsekwentnie powiększały przewagę. Wyróżniały się wysoką jakością przyjęcia, ograniczyły liczbę błędów własnych i kontrolowały grę do samego końca. Ostatecznie siatkarki Budowlanych triumfowały 25:19.

Trzecia odsłona miała bardziej wyrównany przebieg, choć z lekką przewagą po stronie gospodyń. Zespół poprawił organizację gry w przyjęciu i dobrze funkcjonował w obronie. Mimo ambitnej postawy i zaciętej końcówki, podopieczne trenera Biernata nie zdołały postawić kropki nad "i" i uległy rywalkom 23:25.

W kolejnym secie łodzianki nie pozostawiły jednak rywalkom żadnych szans. Bezbłędna w ataku była środkowa Sasa Planinsec, a zespół skutecznie kontrolował każdy element gry. Przyjezdne znacznie poprawiły zagrywkę i aktywność w ataku. Ostatecznie partia zakończyła się wynikiem 25:16.

MVP spotkania została Alicja Grabka.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Siatkarki PGE Budowlanych odniosły pierwsze zwycięstwo w obecnym sezonie TAURON Ligi i awansowały na czwarte miejsce w tabeli. Zespół z Mogilna poniósł natomiast drugą porażkę, jednak dzięki zdobytemu punktowi zajmuje dziewiątą lokatę w ligowym zestawieniu. Liderem rozgrywek pozostaje Moya Radomka Radom, która wygrała oba swoje spotkania, nie tracąc przy tym ani jednego seta.

Sokół & Hagric Mogilno - PGE Budowlani Łódź 1:3 (20:25, 19:25, 25:23, 16:25)

Sokół: Aleksandra Cygan, Wiktoria Kowalska, Wiktoria Nowak, Emilia Pinczewska, Ariadna Priante Frances, Kinga Stronias - Karolina Pancewicz (libero) - Agnieszka Cur-Słomka, Aleksandra Stachowicz, Sandra Świętoń, Maria Tsitsigianni.

Trener: Mateusz Grabda.

Budowlani: Rodica Buterez, Paulina Damaske, Alicja Grabka, Joanna Lelonkiewicz, Sasa Planinsec, Maja Storck - Justyna Łysiak (libero) - Karolina Drużkowska, Bruna Honorio, Paulina Majkowska, Nadia Siuda, Aleksandra Wenerska.

Trener: Maciej Biernat.