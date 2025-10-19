Biało-Czerwoni w finale mistrzostw świata! Dwa sety w "polskim półfinale"

Pierwszy set miał niezwykle wyrównany przebieg od pierwszych piłek. Obie pary szły punkt za punkt, a żadna ze stron nie potrafiła wypracować sobie wyraźniejszej przewagi. Dopiero w końcówce tej partii duet Beta/Besarab przejął inicjatywę. Zanotował on serię skutecznych akcji w ataku i objął prowadzenie trzema punktami. Jak się okazało, ta przewaga wystarczyła, by rozstrzygnąć seta na swoją korzyść, ostatecznie wynikiem 21:16.

W drugiej partii Pietraszek i Krzemiński próbowali odwrócić losy meczu, jednak rywale utrzymali wysoki poziom gry, szczególnie w polu serwisowym i w obronie. Duet Beta/Besarab zachował większą skuteczność w kluczowych momentach i domknął spotkanie w dwóch setach.

W meksykańskiej rywalizacji udział brały również siatkarki z naszego kraju. Natalia Okła i Julia Radelczuk odpadły jednak na etapie 1/8 finału.

W wielkim finale mistrzostw świata U21 Szymon Beta i Artem Besarab zmierzą się ze zwycięzcami starcia pomiędzy Łotyszami Gustavsem Auzinsem i Kristiansem Fokerotsem a Meksykanami Inesem Vargasem Laresem i Carlosem Andresem Ayalą Herrerą. Decydujące starcie o tytuł najlepszej pary młodzieżowych mistrzostw świata w siatkówce plażowej zaplanowano na godzinę 2:30 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.

Szymon Pietraszek/Jakub Krzemiński - Szymon Beta/Artem Besarab 0:2 (16:21, 15:21).