Co z przyszłością Lionela Messiego? Argentyńczyk bliski podjęcia decyzji

Messi w spotkaniu z Nashville zanotował hat-tricka, a także asystę. Inter Miami zakończył sezon zasadniczy na 3. miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej. Argentyńczyk, z 29 golami został najlepszym strzelcem rozgrywek. Dodatkowo dołożył 19 asyst.

- Leo Messi kończy sezon zasadniczy z Interem Miami z bilansem 48 bramek/asyst, a rozmowy na temat nowego kontraktu pozostają na bardzo zaawansowanym etapie. Oczekuje się, że Messi zostanie i podpisze nową umowę z klubem, a szczegóły zostaną ustalone, ponieważ jest całkowicie skupiony na projekcie Inter Miami - napisał w serwisie X Fabrizio Romano.

Przed Interem Miami faza play-off, w której przyjdzie mu się zmierzyć po raz kolejny z Nashville. W poprzednim sezonie Messi i spółka odpadli w 1/8 finału po porażce w dwumeczu z Atalantą United.

IM, Polsat Sport