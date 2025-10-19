Co za powrót polskiej tenisistki! 0:6 w pierwszym secie
Katarzyna Kawa odwróciła losy rywalizacji z Chinką Xinyu Gao i awansowała do finału eliminacji turnieju WTA w Guangzhou. Polka przegrała pierwszego seta do zera, by w kolejnych triumfować 6:4, 7:5. O miejsce w głównej drabince zmagań Kawa zmierzy się z Hong Yi Cody Wong z Hong Kongu.
Katarzyna Kawa przystąpiła do kwalifikacji imprezy zaliczającej się do głównego cyklu - WTA 250 w Guangzhou. Polka została rozstawiona z numerem 5. i w pierwszej rundzie mierzyła się z Chinką Xinyu Gao.
Premierowy set spotkania nie miał żadnej historii. Nasza rodaczka nie była w stanie podjąć żadnej rywalizacji z reprezentantką gospodarzy, która sięgnęła po zwycięstwo do zera.
W drugiej partii obraz gry zmienił się. Kawa w końcu doszła do głosu, a kluczowy był siódmy gem. Polka przełamała wtedy przeciwniczkę, co zadecydowało o jej wiktorii i wyrównaniu wyniku całego starcia.
Biało-Czerwona poszła za ciosem w decydującej odsłonie. Prowadziła już 5:1 z dwoma breakami, jednak Gao nie złożyła broni. Zniwelowała bowiem całą różnicę, broniąc po drodze dwóch piłek meczowych.
Panie w finałowym akcie potyczki grały seriami. Od rezultatu 5:5 swoją miała Kawa, która zapisała na swoje konto dwa gemy z rzędu, zamykając tym samym cały pojedynek.
Polka jest w finale eliminacji Guangzhou Open. Jej rywalką w walce o główną drabinkę turnieju będzie Hong Yi Cody Wong. Występująca z dziką kartą zawodniczka z Hong Kongu w pierwszej fazie niespodziewanie odprawiła rozstawioną z "11" Amerykankę Whitney Osuigwe.
Katarzyna Kawa - Xinyu Gao 0:6, 6:4, 7:5