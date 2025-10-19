Co za powrót polskiej tenisistki! 0:6 w pierwszym secie

Katarzyna Kawa przystąpiła do kwalifikacji imprezy zaliczającej się do głównego cyklu - WTA 250 w Guangzhou. Polka została rozstawiona z numerem 5. i w pierwszej rundzie mierzyła się z Chinką Xinyu Gao.

ZOBACZ TAKŻE: Wicemistrzyni US Open z triumfem! Zacięta rywalizacja w finale

Premierowy set spotkania nie miał żadnej historii. Nasza rodaczka nie była w stanie podjąć żadnej rywalizacji z reprezentantką gospodarzy, która sięgnęła po zwycięstwo do zera.

W drugiej partii obraz gry zmienił się. Kawa w końcu doszła do głosu, a kluczowy był siódmy gem. Polka przełamała wtedy przeciwniczkę, co zadecydowało o jej wiktorii i wyrównaniu wyniku całego starcia.

Biało-Czerwona poszła za ciosem w decydującej odsłonie. Prowadziła już 5:1 z dwoma breakami, jednak Gao nie złożyła broni. Zniwelowała bowiem całą różnicę, broniąc po drodze dwóch piłek meczowych.

Panie w finałowym akcie potyczki grały seriami. Od rezultatu 5:5 swoją miała Kawa, która zapisała na swoje konto dwa gemy z rzędu, zamykając tym samym cały pojedynek.

Polka jest w finale eliminacji Guangzhou Open. Jej rywalką w walce o główną drabinkę turnieju będzie Hong Yi Cody Wong. Występująca z dziką kartą zawodniczka z Hong Kongu w pierwszej fazie niespodziewanie odprawiła rozstawioną z "11" Amerykankę Whitney Osuigwe.

Katarzyna Kawa - Xinyu Gao 0:6, 6:4, 7:5