Developres lepszy od Uni Opole. Pewne zwycięstwo

Siatkarki Developresu sezon zaczęły od wygranej 3:1 w Bielsku-Białej. Zespół Uni takim samym stosunkiem uległ ekipie ŁKS. W poprzednim sezonie zawodniczki z Opola potrafiły się przeciwstawić rywalom z Rzeszowa, przegrywając w marcu 2025 roku na wyjeździe dopiero po tie-breaku.

Tym razem nic nie zapowiadało pięciosetowego starcia, gdyż gospodynie dość gładko wygrały pierwszego seta do 16. Przyjezdne dużo twardsze warunki postawiły w drugiej partii. Zaczęły od wyniku 3:0 i prowadziły przez większość seta. Przy stanie 24:22 miały dwie piłki setowe, ale Developres wybronił się i wygrał na przewagi.

Trzecia odsłona wyrównana do stanu 10:10. Wtedy rzeszowianki zaczęły stopniowo powiększać przewagę. Dobra skuteczność Taylor Bannister, która punktowała najlepiej wśród gospodyń i ostateczne zwycięstwo 25:18.

Developres Rzeszów - Uni Opole 3:0 (25:16, 26:24, 25:18)

DevelopRes Rzeszów: Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Dominika Pierzchała, Taylor Bannister, Marrit Jasper, Swietłana Dorsman - Aleksandra Szczygłowska (libero) - Oliwia Sieradzka, Karina Chmielewska, Magda Kubas, Laura Jansen.

UNI Opole: Margaret Speaks, Uxue Guereca, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Hanna Hellvig, Katarzyna Połeć - Klaudia Łyduch (libero) – Iga Kępa, Wirginia Mulka, Wiktoria Paluszkiewicz.

IM, Polsat Sport