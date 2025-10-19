Dogrywka Cafe Futbol - 19.10. Stream online

Piłka nożna

Tradycyjnie po części telewizyjnej Cafe Futbol zapraszamy na Dogrywkę do internetu. Transmisja na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20.

Dogrywka Cafe Futbol - 19.10. Stream online
fot. Polsat Sport
Dogrywka Cafe Futbol - 19.10. Stream online

Zapraszamy na Dogrywkę Cafe Futbol. Tym razem gośćmi Przemysława Iwańczyka są Tomasz Hajto, Roman Kosecki, Roman Kołtoń, a także Marek Wasiluk.

 

Początek Dogrywki Cafe Futbol około godziny 12:20. Transmisja na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CAFE FUTBOLDOGRYWKA CAFE FUTBOLINNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Portugalia - Węgry. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 