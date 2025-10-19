Dogrywka Cafe Futbol - 19.10. Stream online
Tradycyjnie po części telewizyjnej Cafe Futbol zapraszamy na Dogrywkę do internetu. Transmisja na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20.
Dogrywka Cafe Futbol - 19.10. Stream online
Zapraszamy na Dogrywkę Cafe Futbol. Tym razem gośćmi Przemysława Iwańczyka są Tomasz Hajto, Roman Kosecki, Roman Kołtoń, a także Marek Wasiluk.
Początek Dogrywki Cafe Futbol około godziny 12:20. Transmisja na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Portugalia - Węgry. Skrót meczu