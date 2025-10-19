Dramat byłego piłkarza Realu Madryt. Doznał udaru mózgu

Niepokojące doniesienia przekazują holenderscy dziennikarze. Jak się okazało, Royston Drenthe trafił do szpitala. Były reprezentant Holandii doznał udaru mózgu.

Drenthe swego czasu uznawany był za wielki talent. Dość powiedzieć, że w 2007 roku lewy obrońca lub pomocnik zamienił Feyenoord Rotterdam na Real Madryt. Królewscy zapłacili za niego wówczas 14 milionów euro.

Choć w barwach Realu zanotował 65 występów, nigdy nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Jak się okazało, po odejściu z ekipy z Madrytu było już tylko gorzej.

Przez lata próbował dojść do dawnej formy, grając między innymi w Evertonie czy Reading w Anglii, ale bez większych sukcesów. Późniejsze lata jego kariery to gra w Turcji czy powrót do Holandii, gdzie próbował swoich sił w Sparcie Rotterdam.

38-letni dziś Drenthe zanotował jeden występ w dorosłej reprezentacji Holandii - w 2010 roku w towarzyskim spotkaniu z Turcją (1:0).

BS, Polsat Sport