Dramat czołowego tenisisty świata! Zerwane więzadła, operacja i pół roku przerwy

Do przykrego zdarzenia doszło przy stanie 2:2 w drugim secie półfinału ATP w Sztokholmie. Rune, który rywalizował z Ugo Humbertem, w trakcie akcji nagle zaczął kuleć, a na jego twarzy pojawił się grymas bólu. Duńczyk nie był w stanie samodzielnie opuścić kortu. Niemal od razu rzucił podejrzenie, że zerwał więzadła. Później informację tę potwierdziła jego matka.

Dzień później głos zabrał sam tenisista. Niestety, okazało się, że podejrzenia 11. tenisisty światowego rankingu były słuszne.

"Minie trochę czasu zanim znów stanę na boisko. To trudne. Miałem tyle radości na korcie w Sztokholmie i nie do zniesienia myśleć, że już jakiś czas nie poczuję tej energii. Mój Achilles jest napełniony na części bliższej, czyli potrzebuję operacji już w przyszłym tygodniu" - poinformował Rune w najnowszym wpisie na Instagramie.

22-latka czeka długa przerwa. Przy tego typu urazie pełen powrót do sprawności zajmuje przynajmniej sześć miesięcy, a niekiedy nawet rok.