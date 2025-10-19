Historyczny moment w MotoGP! To jego pierwsze zwycięstwo

24-letni Fernandez na malowniczo położonym torze na wyspie Philip Island wyprzedził Włochów Fabia Di Giannantonio (Ducati) i Marco Bezzecchiego (Aprilia).

Na trzy wyścigi przed końcem sezonu pewny siódmego tytułu jest Marc Marquez, który po wypadku w wyścigu o GP Indonezji przeszedł operację barku i nie wiadomo, czy w tym roku powróci do rywalizacji.

Zacięta walka o tytuł zapowiada się natomiast w klasie Moto2. W Australii najlepszy był motocyklista gospodarzy Senna Agius (Kalex), a siódme miejsce w niedzielę zajął prowadzący w klasyfikacji generalnej po 19 z 22 wyścigów Hiszpan Manuel Gonzalez (Kalex), który ma już tylko dwa punkty przewagi nad trzecim na Philip Island Brazylijczykiem Diogo Moreirą (Kalex).

W klasie Moto3 wygrał lider klasyfikacji generalnej Hiszpan Jose Antonio Rueda (KTM), który ma już zapewniony tytuł. O wicemistrzostwo świata powalczą jego rodacy Angel Piqueras i Maximo Quiles (obaj KTM), pomiędzy którymi są tylko trzy punkty różnicy.

PAP