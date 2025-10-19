Jest medal! Wielki sukces Polaków w Montrealu

Zimowe

Polska sztafeta mieszana zajęła trzecie miejsce w finale A podczas zawodów World Tour w short tracku, które odbyły się w Montrealu. Wygrali Kanadyjczycy.

fot. PAP

Biało-Czerwoni wystąpili w składzie Michał Niewiński, Gabriela Topolska, Felix Pigeon oraz Natalia Maliszewska. We wcześniejszych etapach w skład sztafety wchodził też Diane Sellier.

 

Już na samym początku biegu finałowego błąd popełnili Holendrzy, którzy wypadli z walki o medale.

 

Polacy walczyli do końca i ostatecznie sięgnęli po brązowy medal. Wygrali Kanadyjczycy, a na drugim miejscu finiszowali zawodnicy z Korei Południowej.

 

Wyniki:

 

1. Kanada - 2:37:599
2. Korea Południowa - 2:38:004
3. Polska - 2:38.135
4. Holandia - 2:50.475

