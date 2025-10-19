Jest medal! Wielki sukces Polaków w Montrealu

Biało-Czerwoni wystąpili w składzie Michał Niewiński, Gabriela Topolska, Felix Pigeon oraz Natalia Maliszewska. We wcześniejszych etapach w skład sztafety wchodził też Diane Sellier.

Już na samym początku biegu finałowego błąd popełnili Holendrzy, którzy wypadli z walki o medale.

Polacy walczyli do końca i ostatecznie sięgnęli po brązowy medal. Wygrali Kanadyjczycy, a na drugim miejscu finiszowali zawodnicy z Korei Południowej.

Wyniki:

1. Kanada - 2:37:599

2. Korea Południowa - 2:38:004

3. Polska - 2:38.135

4. Holandia - 2:50.475