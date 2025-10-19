Polak, by awansować do głównej drabinki szwajcarskiego turnieju, musiał przejść kwalifikacje. W nich ograł Pedro Martineza 6:4, 6:4 oraz Valentino Royera 6:4, 7:5. Tym samym zapewnił sobie udział w pierwszej rundzie.

W niej jego przeciwnikiem będzie Amerykanin Ben Shelton, który plasuje się na szóstym miejscu w rankingu ATP.



Co ciekawe, Polak i Amerykanin zagrają ze sobą po raz pierwszy w karierze.

Kamil Majchrzak - Ben Shelton. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Majchrzak - Shelton? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Organizatorzy nie podali jeszcze daty oraz godziny meczu Majchrzak - Shelton. Kiedy to zrobią, pojawi się to w tym tekście.

PAP