Kamil Majchrzak - Valentin Royer na żywo. ATP w Bazylei. Relacja live i wynik online

Kamil Majchrzak w udany sposób rozpoczął swoją przygodę z turniejem rangi ATP 500 w Bazylei. Rozstawiony z "6" Polak odprawił w dwóch setach (6:4, 6:4) Hiszpana Pedro Martineza.

O miejsce w głównej drabince imprezy Majchrzak mierzy się z rozstawionym z "4" Valentinem Royerem. Francuz pokonał w pierwszej fazie 7:6(5), 6:1 występującego z dziką Szwajcara Marca-Andreę Hueslera.

Dla Majchrzaka i Royera to pierwsza bezpośrednia potyczka. Obu w światowym rankingu dzieli niewiele. Polak jest obecnie na 75. pozycji, z kolei Francuz zajmuje 70. lokatę.

