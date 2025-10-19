Kamil Majchrzak - Valentin Royer na żywo. ATP w Bazylei. Relacja live i wynik online

Julian Cieślak

Kamil Majchrzak - Valentin Royer to finał eliminacji turnieju ATP w Bazylei. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Valentin Royer na Polsatsport.pl.

Kamil Majchrzak w udany sposób rozpoczął swoją przygodę z turniejem rangi ATP 500 w Bazylei. Rozstawiony z "6" Polak odprawił w dwóch setach (6:4, 6:4) Hiszpana Pedro Martineza.

 

O miejsce w głównej drabince imprezy Majchrzak mierzy się z rozstawionym z "4" Valentinem Royerem. Francuz pokonał w pierwszej fazie 7:6(5), 6:1 występującego z dziką Szwajcara Marca-Andreę Hueslera.

 

Dla Majchrzaka i Royera to pierwsza bezpośrednia potyczka. Obu w światowym rankingu dzieli niewiele. Polak jest obecnie na 75. pozycji, z kolei Francuz zajmuje 70. lokatę.

 

