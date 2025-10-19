Kolejny gol reprezentanta Polski. Dobra passa przedłużona

22-letni pomocnik trafił do siatki w 17. minucie, wówczas na 2:0. Rozegrał całe spotkanie.

Do przerwy jego zespół prowadził 3:0, ale w końcówce meczu stracił dwie bramki (w 84. i 86. minucie).

Zespół Gaziantep (17 pkt) zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli tureckiej ekstraklasy, choć może jeszcze w tej kolejce zostać wyprzedzony.

Kozłowski został w październiku powołany przez trenera Jana Urbana do reprezentacji Polski i wystąpił w towarzyskim meczu w Chorzowie z Nową Zelandią (1:0). Łącznie ma siedem spotkań w kadrze narodowej.

Gaziantep - Antalyaspor 3:2 (3:0)



Bramki: Camara 4, Kozłowski 17, Bayo 31 - Gueye 84, 86.

Gaziantep: Bozan - Perez, Kizildah, Sanuc, Rodrigues (79 Nizet) - Camara (80 Bacuna), Kabasakal (62 Ndiaye) - Kozłowski, Maxim, Lungoyi (80 Sorescu) - Bayo (74 Kabadayi).

Antalyaspor: Julian - Balci, Giannetti, Dzikija, Paal - Dikmen (62 Karakoc) - Ballet (46 Gueye), Omur, Safuri (46 Ceesay), Storm (62 Sinik) - Cvancara (82 Yildirim).

Żółte kartki: Rodrigues, Kizildag, Ndiaye, Bozan, Kabadayi - Omur, Cvancara, Safuri, Dikmen, Gueye, Dzikija.

