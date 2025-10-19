Lechia Gdańsk strzeliła gola po upływie doliczonego czasu i pokonała Piasta Gliwice!

W pierwszej połowie nie było szybkich akcji, groźnych strzałów. W zamian piłkarze obu drużyn zaoferowali „twardą walkę o ligowe punkty”, ze sporą liczbą niecelnych podań i strat piłki.

W 20. minucie w polu karnym Piasta obok słupka piłkę posłał napastnik gości Tomas Bobcek. W odpowiedzi nad poprzeczką z daleka uderzył Leandro Sanca.

Ozdobą pierwszej części spotkania był strzał Ivana Żelizko z rzutu wolnego. Pomocnik gdańszczan przymierzył z rzutu wolnego, piłka odbiła się od słupka, a bramkarzowi nie pozostało nic innego, jak wyjąć ją z siatki.

To był pierwszy i jedyny celny strzał przed przerwą.

Drugą połowę gospodarze zaczęli ofensywnie i szybko doprowadzili do wyrównania. Lewą stroną boiska przedarł się Sanca, dośrodkował, a niepilnowany Gierman Barkowskij pokonał Alexandera Paulsena.

Gol dodał skrzydeł ekipie trenera Maxa Moeldera, która częściej atakowała. Barkowskij pomylił się uderzając widowiskowymi „nożycami”.

Przyjezdni też walczyli o komplet punktów. Z bliska w boczną siatkę trafił Kacper Sezonienko, a Frantisek Plach obronił mocne uderzenie Camilo Meny.

Duże emocje przyniosła końcówka spotkania. Najpierw Barkowksij nie wykorzystał świetnej okazji, mając przed sobą tylko golkipera, a w ostatniej doliczonej minucie gola zdobyli goście.

Wyprowadzili błyskawiczną kontrę spod własnej bramki po źle wykonanym przez Piasta rzucie rożnym i Bobcek zakończył ją skutecznie, zapewniając Lechi wygraną i opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli.

Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 1:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Iwan Żelizko (41-wolny), 1:1 Gierman Barkowskij (50), 1:2 Tomas Bobcek (90+5).

Żółta kartka - Piast Gliwice: Jakub Czerwiński, Igor Drapiński. Lechia Gdańsk: Tomasz Neugebauer, Rifet Kapic, Tomas Bobcek.

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów: 4 339.

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Emmanuel Twumasi, Jakub Czerwiński, Juande Rivas, Igor Drapiński - Quentin Boisgard (68. Hugo Vallejo), Patryk Dziczek, Oskar Leśniak - Erik Jirka (68. Michał Chrapek), Gierman Barkowskij, Leandro Sanca (83. Jorge Felix).

Lechia Gdańsk: Alex Paulsen - Bartłomiej Kłudka (46. Elias Olsson), Maksym Diaczuk, Matej Rodin, Matus Vojtko - Camilo Mena, Rifet Kapic, Iwan Żelizko, Aleksandar Cirkovic (63. Kacper Sezonienko) - Tomas Bobcek, Tomasz Neugebauer (63. Dawid Kurminowski).

MS, PAP