Ligowy klasyk dla Wisły Płock! Industria pokonana w Kielcach

Niemal jak zawsze, starcie Kielc z Płockiem rozpoczęło się bardzo wyrównanie. Od dziesiątej minuty było już inaczej - to właśnie wtedy Aleks Vlah otrzymał karę dwóch minut. Płocczanie wykorzystali grę w przewadze i "odskoczyli" na różnicę dwóch bramek ze stanu 7:7.

W 27. minucie było już 12:16. Wtedy jednak Przemysław Krajewski otrzymał podwójną karę dwóch minut za niesportowe zachowanie po sytuacji z Aleksem Karalkiem.

W końcówce idealnej okazji na zniwelowanie strat do dwóch goli nie zmaterializował Karalek. Pustą bramkę w ekipie gospodarzy wykorzystał z kolei bramkarz "Nafciarzy", Torbjorn Bergerud, który rzucił na 18:14 dla gości. Norweg skończył pierwsze pół godziny gry z pięcioma obronami.

Najskuteczniejszymi zawodnikami pierwszej połowy byli Gergo Fazekas (6 bramek) i Mitja Janc (5 trafień), którzy nie pomylili się w niej ani razu.

Dość szybko w drugiej części goście powiększyli przewagę do sześciu trafień. W 36. minucie Krajewski sfaulował rywala i skończył to spotkanie z czerwoną kartką.

Industria zniwelowała przewagę do jednej bramki na około kwadrans przed końcem meczu. Finalnie jednak nie udało jej się doprowadzić do remisu i przegrała 27:32. Najwięcej bramek w meczu (10) rzucił Gergo Fazekas. MVP spotkania został jednak jego klubowy kolega - Mitja Janc.

Wisła zostaje jedyną niepokonaną drużyną po siedmiu kolejkach z dorobkiem 21 punktów. Industria jest druga (18 "oczek"), na trzecim miejscu plasuje się PGE Wybrzeże Gdańsk (17 punktów).

Industria Kielce – Orlen Wisła Płock 27:32 (14:18).

Najwięcej bramek: dla Industrii – Piotr Jarosiewicz 7, Arkadiusz Moryto 5, Aleks Vlah 4, Daniel Dujshebaev 4; dla Orlen Wisły – Gergo Fazekas 10, Mitja Janc 8, Melvyn Richardson 7.

Czerwona kartka (z gradacji kar) - Przemysław Krajewski – 36. min, Zoltan Szita – 46. min, Dawid Dawydzik (za niesportowe zachowanie – wszyscy Orlen Wisła Płock) – 60. min.