Lionel Messi dokonał tego jako pierwszy! Kolejny przełomowy krok Argentyńczyka

Lionel Messi rozpoczął strzelanie w 35. minucie, kiedy to wykorzystał podanie od Jordiego Alby. Mimo to, po świetnej końcówce pierwszej połowy, to Nashville schodziło na przerwę z prowadzeniem. Najpierw wyrównał Sam Surridge, potem trafił Jacob Shaffelburg.

ZOBACZ TAKŻE: Ronaldo znokautował Messiego. Kolosalna różnica w zarobkach [GALERIA]

W 63. minucie Messi wykorzystał rzut karny i doprowadził do remisu. Cztery minuty później gola dla Interu strzelił Baltasar Rodriguez. Z kolei Argentyńczyk trafił jeszcze w 81. minucie, kompletując hat-tricka, po asyście Iana Fraya. 38-letni miał również udział w ostatniej bramce meczu - asystował bowiem przy golu Telasco Segovii w doliczonym czasie. Była to jego 399 asysta w karierze.

Messi został tym samym pierwszym zawodnikiem w historii ligi zawodowej MLS, który dwa razy z rzędu zdobył statuetkę dla MVP spotkania. W sezonie zasadniczym, ośmiokrotny zdobywca "Złotej Piłki" strzelił 29 goli i zanotował 19 asyst w 28 spotkaniach.

38-latek zdobył dziewiątego "Złotego Buta" w karierze - wszystkie osiem wcześniejszych wywalczył, grając w Barcelonie. Inter Miami zakończył konferencję wschodnią na trzecim miejscu, z kolei Nashville na szóstym - oznacza to, że obie drużyny spotkają się w 1/8 finału fazy play-off.